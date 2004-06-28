Раздел: Авто
Dodge презентовала обновленный Challenger Hellcat
Компания Dodge презентовала Challenger Hellcat 2019 модельного года, а также новую модель под названием Redeye, которая получит технологии и мотор от Demon.
Новинка получит самый большой для серийных авто нагнетатель от Demon, двойной топливный насос, усиленные поршни и шатуны. В результате 6,2-литровый агрегат V8 Hellcat Redeye сможет генерировать 797 л.с. Кроме того, мотор получил увеличенный пиковый крутящий момент, он составит 960 Нм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
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Модель Redeye не станет выпускаться в качестве замены Hellcat. Новая модель будет предлагаться только с 8-скоростной автоматической трансмиссией, а Hellcat можно приобрести и с механической коробкой.
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