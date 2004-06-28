» » Dodge презентовала обновленный Challenger Hellcat
Раздел: Авто  
0

Dodge презентовала обновленный Challenger Hellcat

Dodge презентовала обновленный Challenger Hellcat
Компания Dodge презентовала Challenger Hellcat 2019 модельного года, а также новую модель под названием Redeye, которая получит технологии и мотор от Demon.

Новинка получит самый большой для серийных авто нагнетатель от Demon, двойной топливный насос, усиленные поршни и шатуны. В результате 6,2-литровый агрегат V8 Hellcat Redeye сможет генерировать 797 л.с. Кроме того, мотор получил увеличенный пиковый крутящий момент, он составит 960 Нм, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Читайте также: Dodge опубликовал тизеры обновленного купе Challenger SRT Hellcat

Модель Redeye не станет выпускаться в качестве замены Hellcat. Новая модель будет предлагаться только с 8-скоростной автоматической трансмиссией, а Hellcat можно приобрести и с механической коробкой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Dodge, Challenger Hellcat

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 10:35 » Автор: Алена Шимко
     398
     0

Похожие новости по теме

Dodge представил супермощное авто Dodge представил супермощное авто

Автомобиль имеет невероятный двигатель V8. 

Dodge опубликовал тизеры обновленного купе Challenger SRT Hellcat Dodge опубликовал тизеры обновленного купе Challenger SRT Hellcat

Купе получит воздухозаборники в капоте в стиле классических американских маслкаров и более мощный мотор.

Dodge показали первые снимки дебютного SRT Hellcat Dodge показали первые снимки дебютного SRT Hellcat

Автомобиль появится на публике в 2021 году.

В Херсоне заметили редкий Dodge Challenger В Херсоне заметили редкий Dodge Challenger

Великолепный мускул кар Dodge Challenger колесит по Украине.

Dodge Challenger Hellcat установил мировой рекорд скорости на льду Dodge Challenger Hellcat установил мировой рекорд скорости на льду

Автомобиль разогнался до 274 километров в час.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх