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Renault Trucks представила второе поколение электрогрузовиков
Компания Renault Trucks представила второе поколение полностью электрических грузовиков Z.E: Renault Master Z.E., Renault Trucks D Z.E. и Renault Trucks D Wide Z.E., грузоподъемностью от 3.5 до 26 тонн.
Первым на рынке появится Renault Master Z.E., продажи которого стартуют до конца текущего года. Модели Renault Trucks D и Renault Trucks D Wide Z.E., выпуск которых наладят на заводе Renault Trucks в Бленвиль-сюр-Орн во Франции, выйдут на рынок в 2019 году. Весь модельный ряд Z.E. предназначен для использования в городских и пригородных районах. Как говорят в компании, эти грузовики являются отличным решением для крупных городов, испытывающих проблемы с загрязнением воздуха, поскольку не создают шума и могут доставлять грузы в вечернее и ночное время суток даже в те районы города, где введены жесткие ограничения на движение транспорта, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Электрогрузовик Renault Trucks Master Z.E. укомплектован электромотором мощностью 57 кВт (225 Нм) и литий-ионной батарей емкостью 33 кВт·ч. Время полной зарядки батареи - 6 часов. Максимальная скорость - 100 км/ч. Заявленный запас хода по циклу NEDC - 200 км, в реальных условиях - до 120 км. Линейка Master Z.E. представлена четырьмя автофургонами и двумя моделями с грузовой платформой. Грузоподъемность модели - 3.1 т. Уже в стандартной комплектации предусмотрена камера заднего вида, реверсивный радар и зеркало широкого обзора. Специально разработанная 16-тонная версия модели Renault Trucks D Z.E. приспособлена для транспортировки грузов в черте города, в том числе и тех, которые требуют контроля температурного режима. Trucks D Z.E. будет предлагаться в стандартной (4400 мм) и удлиненной (5300 мм) версиях. Грузовик укомплектован электромотором мощностью 185 кВт (425 Нм) и литий-ионной батареей емкостью от 200 до 300 кВт·ч.
Трансмиссия - двухскоростная коробка передач. Запас хода в зависимости от комплектации и условий эксплуатации - до 300 км. Третий грузовик - Renault Trucks D Wide Z.E. - грузоподъемностью 26 тонн предназначен для вывоза мусора будет предлагаться в одном версии - с колесной базой 3900 мм. Грузовик укомплектован двумя электромоторами суммарной мощностью 370 кВт (850 Нм) и литий-ионной батарей емкостью 200 кВт·ч. Трансмиссия - та же двухскоростная коробка передач.
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Запас хода на одном заряде аккумулятора в реальных условиях - до 200 км. Время полной зарядки батарей Renault Trucks D Z.E. и Renault Trucks D Wide Z.E. через 150-киловаттный коннектор Combo CCS - 1 - 2 часа. От промышленной розетки трехфахного тока (380 В, 32 А) 300-киловаттная батарея полностью заряжается за 12 часов.
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