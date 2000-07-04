Раздел: Авто
В Сети появились первые «живые» фото Hyundai Elantra 2019
В Корее авто можно будет купить уже в августе.
В Сети появились шпионские фото Hyundai Elantra 2019 – обновленной версии популярного корейского хетча. На них машина запечатлена без какого-либо камуфляжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua
Судя по картинкам, машина обзавелась новой решеткой радиатора, фарами и противотуманкми, пересмотренными бамперами и задней оптикой. Кроме того, у Hyundai Elantra 2019 другая крышка багажника, выштамповка под номер теперь располагается на бампере.
Как ожидается, на родине в Корее новая модель Киа будет предлагаться с новым 1,6-литровым бензиновым мотором на 123 л.с., а также ныне существующими турбочетверками 1.6, работающими на бензине, дизеле и газе. Что касается Украины, наши соотечественники, скорее всего, смогут купить Hyundai Elantra 2019 с теме же двигателями, которые доступны у актуальной версии – .6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.), оба состыковываются с 6-скоростной механикой и автоматом.
Читайте также: Собранный в Украине Mercedes продают за рекордную сумму
На местный рынок Hyundai Elantra 2019 должна выйти в августе, а в других регионах появиться до конца года.
В Сети появились шпионские фото Hyundai Elantra 2019 – обновленной версии популярного корейского хетча. На них машина запечатлена без какого-либо камуфляжа, передает Хроника.инфо со ссылкой на autocentre.ua
Судя по картинкам, машина обзавелась новой решеткой радиатора, фарами и противотуманкми, пересмотренными бамперами и задней оптикой. Кроме того, у Hyundai Elantra 2019 другая крышка багажника, выштамповка под номер теперь располагается на бампере.
Как ожидается, на родине в Корее новая модель Киа будет предлагаться с новым 1,6-литровым бензиновым мотором на 123 л.с., а также ныне существующими турбочетверками 1.6, работающими на бензине, дизеле и газе. Что касается Украины, наши соотечественники, скорее всего, смогут купить Hyundai Elantra 2019 с теме же двигателями, которые доступны у актуальной версии – .6 MPI (128 л.с.) и 2.0 MPI (149 л.с.), оба состыковываются с 6-скоростной механикой и автоматом.
Читайте также: Собранный в Украине Mercedes продают за рекордную сумму
На местный рынок Hyundai Elantra 2019 должна выйти в августе, а в других регионах появиться до конца года.
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