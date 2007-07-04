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Volkswagen представила портативные "зарядки" для электрокаров
Одно из подразделений компании Volkswagen разработало и выпустило мобильные станции зарядки для электротранспорта: автомобилей, скутеров и велосипедов.
12 таких установок переданы городу Вольфсбург в качестве подарка к 80-летнему юбилею. По сути, «фольксвагеновская» передвижная зарядная станция - это буфер энергии на 200 кВт·ч, что эквивалентно 5.6 паспортным емкостям аккумулятора e-Golf, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Как было заявлено, энергия для таких зарядок будет браться из «зеленых» источников: солнца и ветра. На протяжении пилотного проекта подзаряжать электрические транспортные средства жители города смогут бесплатно. Разработанные аккумуляторным подразделением Volkswagen мобильные зарядные станции интересны тем, что могут работать автономного от электросети. Кроме того, их можно подзаряжать или менять аккумуляторные блоки.
Это позволит перевозить зарядные станции с места на место в зависимости от текущих потребностей города. Например, в места проведения общественных мероприятий, футбольных матчей или концертов. С помощью такой станции можно одновременно подзаряжать батареи четырех разных транспортных средств от электровелосипедов и до электрокаров. В целом же, концерн намерен инвестировать в зарядную инфраструктуру города 10 миллионов евро. Первую из двенадцати зарядных станций, которые в марте 2019 года войдут в развернутую мобильную сеть, жители города смогут увидеть на выставочном стенде Volkswagen.
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«Будущее Volkswagen и Вольфсбурга заключается в развитии умных форм мобильности. Как местоположение штаб-квартиры компании, Вольфсбург служит лабораторией, где новые продукты VW проходят свои первые испытания в реальном мире. Электрические зарядные станции представляют собой еще один важный шаг в работе по созданию высокопроизводительной зарядной сети. Это то, что нам нужно, чтобы побудить людей переключиться на электромобили. E-мобильность улучшит качество воздуха в наших городах и сделает их более спокойными» - сказал, принимая подарок, обер-бургомистр города Клаус Морс.
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