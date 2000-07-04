Раздел: Авто
BMW выпустит спецверсию "пятерки" в честь фильма "Миссия невыполнима"
Баварская компания выпустит на японский рынок специальную версию «пятерки» по мотивам новой части шпионского боевика.
Японским клиентам будет доступна как стандартная, так и «заряженная» версия седана M5. В конце текущего месяца очередная часть шпионской саги с Томом Крузом в главной роли выходит на экраны и баварский производитель решил в честь этого события выпустить по этому случаю в Японии особую «пятерку» — BMW 5 Series Edition Mission: Impossible, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Седан 5 Series в исполнении Mission: Impossible отличается от стандартной модели черным окрасом кузова Sapphire и соответствующей ему отделкой радиаторной решетки, а также оснащается комплектом черных колес с дизайном из двойных спиц. В салоне автомобиля выполнена черная глянцевая отделка из каталога BMW Individual, а на порогах крепится брендированная табличка с названием версии.
А еще, владельцы смогут наслаждаться качественным звучанием аудиосистемы Harman Kardon с 16 динамиками. На модели 530i список оборудования дополняется динамическими амортизаторами и пакетом High Line, включающим обогрев сидений и обивку из кожи Dakota.
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Модель M5 Mission: Impossible Edition окрашивается в серый оттенок Singapore с черной отделкой радиаторной решетки и корпусов боковых зеркал. Седан оснащается выпускной системой M Sports и набором колес с Y-образными спицами. В салоне выполнена черная глянцевая отделка и прикреплены брендированные таблички на порогах. Пакет Mission: Impossible Edition доступен для моделей M5 и 523i, 523d, and 530i в обоих типах кузова – седан и универсал Touring.
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