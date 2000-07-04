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Новая версия Bugatti Chiron распродана до премьеры

Новая версия Bugatti Chiron распродана до премьеры
Bugatti Chiron Divo оснастят гоночной трансмиссией, но статус дорожной машины у гиперкара сохранится

На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич компания Bugatti представит особую версию гиперкара Chiron, которая получила название Divo. Новинка будет легче и быстрее стандартной машины, а ее цена составит пять миллионов евро, что в два раза дороже базового «Широна», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Власти.нет.

По данным сайта, Bugatti Chiron Divo оснастят гоночной трансмиссией, но статус дорожной машины у гиперкара сохранится. Он будет значительно быстрее Chiron Sport в разгоне до «сотни» (ему на это упражнение требуется 2,5 секунды), но максимальная скорость снизится — 385 километров в час против 420-ти.

Общий тираж выпуска спецверсии составит 100 экземпляров. Все они уже распроданы. Первые поставки клиентам начнутся не раньше 2020 года.

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Ранее сообщалось, что актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов. Покупателем стал дилер по продаже люксовых машин Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 километров, он купил для перепродажи.
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 Теги: Bugatti Chiron, премьера

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Сегодня, 15:05 » Автор: Алена Шимко
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