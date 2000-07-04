Раздел: Авто
Новая версия Bugatti Chiron распродана до премьеры
Bugatti Chiron Divo оснастят гоночной трансмиссией, но статус дорожной машины у гиперкара сохранится
На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич компания Bugatti представит особую версию гиперкара Chiron, которая получила название Divo. Новинка будет легче и быстрее стандартной машины, а ее цена составит пять миллионов евро, что в два раза дороже базового «Широна», пишет Хроника.инфо со ссылкой на Власти.нет.
По данным сайта, Bugatti Chiron Divo оснастят гоночной трансмиссией, но статус дорожной машины у гиперкара сохранится. Он будет значительно быстрее Chiron Sport в разгоне до «сотни» (ему на это упражнение требуется 2,5 секунды), но максимальная скорость снизится — 385 километров в час против 420-ти.
Общий тираж выпуска спецверсии составит 100 экземпляров. Все они уже распроданы. Первые поставки клиентам начнутся не раньше 2020 года.
Читайте также: Цена нового Bugatti Chiron Sport составит более 3 миллионов долларов
Ранее сообщалось, что актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер продал свой Bugatti Veyron за 2,5 миллиона долларов. Покупателем стал дилер по продаже люксовых машин Оби Океке. Гиперкар, пробег которого составляет 1600 километров, он купил для перепродажи.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
348
0
Также советуем посмотреть
- Застрял головой в банке: опоссума подвела любовь к «Нутелле»
- В Казахстане «НЛО» оставил людей без интернета
- Смешно до слез: свежие анекдоты для позитивного дня
- Соцсети с юмором отреагировали на вылет России из ЧМ по футболу
- В России пылающий грузовик тушили фекалиями
- Сеть насмешила молчаливая «схватка» за форточку в российском троллейбусе
- В Сети подняли на смех нелепое заявление спикера боевиков «ЛНР»
- В Сети подняли на смех российских туристов
- Кот превратил интервью в уморительное зрелище
- ООС: За сутки потерь среди украинских военных нет
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
Оставьте свой комментарий