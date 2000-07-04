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Раздел: Авто  
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На тесты вывели серийную версию кроссовера Chevrolet FNR-X

На тесты вывели серийную версию кроссовера Chevrolet FNR-XМаскировка скрывает детали внешности нового автомобиля.

Фотошпионы выложили в сеть изображения кроссовера, закутанного в плотный камуфляж и без каких-либо опознавательных знаков, который смогли сфотографировать в Поднебесной.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Китайские СМИ считают, что модель является серийным вариантом концептуального Chevrolet FNR-X, который был представлен общественности в апреле нынешнего года.

Отметим, что с прототипом FNR-X ее роднят лишь похожие очертания передней части машины. К сожалению, все данные о тестируемом кроссе пока глубоко засекречены, в том числе информация о возможных силовых агрегатах.

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В качестве напоминания, скажем, что концепт Chevrolet FNR-X дебютировал прошлой весной на автовыставке в Шанхае. Прототип был укомплектован системой гибридного привода, мощность которой концерн так и не раскрыл.
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 Теги: тесты, Chevrolet FNR-X

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Сегодня, 23:40 » Автор: Едгар Букмирза
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