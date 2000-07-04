В полиции придумали, как контролировать авто на "евробляхах"

Машины с европейскими номерами будут отслеживать через специальную систему.



Информацию о нарушителях сроков пребывания авто на еврономерах в Украине полицейские вносят в систему «Рубеж». Указанная система автоматически считывает номер проезжающего автомобиля, указывая, находится ли транспортное средство в базе розыска, сообщает



Таким образом, полицейские смогут останавливать нарушителей, а не тех, иностранцев, кто пребывает в Украине в рамках действующего законодательства, отмечают аналитики. Владельцев автомобилей на еврономерах ждут многотысячные штрафы



Накануне правительство предоставило полиции доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются все авто, пересекающие границу.



Там же видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины.



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Не исключается, что такие изменений спровоцирую масштабные забастовки владельцев автомобилей на европейских номерах. Ранее сообщалось, что украинские СТО отказываются ремонтировать авто на “евробляхах”. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Информацию о нарушителях сроков пребывания авто на еврономерах в Украине полицейские вносят в систему «Рубеж». Указанная система автоматически считывает номер проезжающего автомобиля, указывая, находится ли транспортное средство в базе розыска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews Таким образом, полицейские смогут останавливать нарушителей, а не тех, иностранцев, кто пребывает в Украине в рамках действующего законодательства, отмечают аналитики. Владельцев автомобилей на еврономерах ждут многотысячные штрафыНакануне правительство предоставило полиции доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются все авто, пересекающие границу.Там же видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины.Не исключается, что такие изменений спровоцирую масштабные забастовки владельцев автомобилей на европейских номерах. Ранее сообщалось, что украинские СТО отказываются ремонтировать авто на “евробляхах”.



