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Раздел: Авто  
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В полиции придумали, как контролировать авто на "евробляхах"

В полиции придумали, как контролировать авто на "евробляхах" Машины с европейскими номерами будут отслеживать через специальную систему.

Информацию о нарушителях сроков пребывания авто на еврономерах в Украине полицейские вносят в систему «Рубеж». Указанная система автоматически считывает номер проезжающего автомобиля, указывая, находится ли транспортное средство в базе розыска, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.

Таким образом, полицейские смогут останавливать нарушителей, а не тех, иностранцев, кто пребывает в Украине в рамках действующего законодательства, отмечают аналитики. Владельцев автомобилей на еврономерах ждут многотысячные штрафы

Накануне правительство предоставило полиции доступ к таможенной базе «Инспектор-2006», в которой фиксируются все авто, пересекающие границу.

Там же видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Если авто находится в Украине в режиме временного ввоза, то на протяжении 90 дней его необходимо зарегистрировать в сервисном центре МВД Украины.

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Не исключается, что такие изменений спровоцирую масштабные забастовки владельцев автомобилей на европейских номерах. Ранее сообщалось, что украинские СТО отказываются ремонтировать авто на “евробляхах”.
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 Теги: полиция, европейские номера

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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