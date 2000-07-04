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Раздел: Авто  
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В Сети показали прототип грузовика ЗАЗ, который мог заменить ГАЗель

В Сети показали прототип грузовика ЗАЗ, который мог заменить ГАЗель Автомобиль так и не был выпущен в серийное производство.

Оказывается, почти покойный Запорожский автозавод когда мог стать производителем малотоннажных грузовиков. В 1995 году была разработана модель под названием «Снага» ЗАЗ 2301. Опытный образец имел грузоподъемность в 1 тонну и двигатель объемом 1,7, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

На базе этого грузовика планировалось создать целое унифицированное семейство коммерческих автомобилей.

Однако по неизвестным причинам «Снага» не была запущена в серию, и эту нишу на рынке плотно заняла российская «ГАЗель».

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Хотя, судя по комментариям в соцсетях, запорожский грузовик внешне выглядит симпатичнее российского аналога.

В Сети показали прототип грузовика ЗАЗ, который мог заменить ГАЗель
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 Теги: ЗАЗ, грузовик, прототип

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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