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В Volkswagen поделились подробностями о преемнике Beetle
Появилась информация, что немецкий производитель не собирается полностью отказываться от автомобиля.
Вместо этого Volkswagen планирует сделать его полностью электрической четырехдверной моделью, основанной на платформе MEB, используемой во всех машинах марки с нулевым уровнем выбросов. Отход от двухдверного кузова может быть реализован с помощью более длинной колесной базы, которая в свою очередь предложит больше пространства для ног задних пассажиров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аuto.today.
«Сегодня Beetle – очень привлекательное двухдверное купе или кабриолет, выпускаемый в ограниченном количестве», - прокомментировал глава VW по дизайну Клаус Бишофф. «Если вы посмотрите на MEB, самая короткая колесная база – это ID. Если вы возьмете её и сделаете Beetle, у вас будет много места и не будет компромиссов в функциональности. Таким образом, это может быть очень привлекательная машина».
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Также представитель Volkswagen добавил, что новый проект Beetle находится на очень ранних стадиях и требует минимум два-три года, чтобы поступить в серийное производство.
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