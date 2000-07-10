» » Новый скандал: Nissan признался в фальсификации данных о вредных выбросах
Раздел: Авто  
0

Новый скандал: Nissan признался в фальсификации данных о вредных выбросах

Новый скандал: Nissan признался в фальсификации данных о вредных выбросах Манипуляции с измерениями не касаются экспортных моделей.

Компания Nissan призналась в фальсификации уровня выбросов вредных выбросов и расхода топлива для 19 моделей, реализуемых на японском рынке. По словам руководства марки, в ходе последней инспекции выяснилось, что тестовая среда для автомобилей не соответствовала существующим нормам, а в финальных отчетах указывались измененные данные.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.

В сообщении, распространенном пресс-службой японского производителя, указано, что речь идет о более чем 900 легковых автомобилях, данные о выбросах вредных веществ которых были фальсифицированы. При этом отмечается, что манипуляции с измерениями не касаются экспортных моделей, а машины для местного рынка полностью соответствуют действующим стандартам безопасности.

Для Nissan это уже второй скандал, связанный с некачественной финальной проверкой автомобилей. В октябре прошлого года Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии (MLIT) обвинило компанию Nissan в нарушении закона в отношении проверки машин. По данным ведомства, на протяжении последних 39 лет такие проверки выполнялись неквалифицированным персоналом.

На время расследования Nissan приостановил работу всех японских заводов. Также компания объявила об отзыве 1,2 миллиона машин, проданных на японском рынке с октября 2014 года.

Однако крупнейший скандал, связанный с манипуляцией данными, разразился в отношении Volkswagen. В 2015 году агентство по охране окружающей среды в США обвинило производителя в намеренном занижении данных по уровню вредных выбросов и использовании специального программного обеспечения.

Читайте также: В офисе Subaru прошли обыски

Это стало причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей по всему миру. Сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов. Позднее в причастности к фальсификации заподозрили также Porsche и Audi.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Nissan, фальсификации, скандал

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
     332
     0

Похожие новости по теме

BMW сознались в занижении количества вредных выбросов в автомобилях BMW сознались в занижении количества вредных выбросов в автомобилях

Компания утверждает, что это было сделано не специально.

В офисе Subaru прошли обыски В офисе Subaru прошли обыски

Власти Японии подозревают, что компания фальсифицировала данные о расходе топлива и выбросах вредных газов.

Скандал с Volkswagen затронул Audi и Porsche Скандал с Volkswagen затронул Audi и Porsche

Компания Volkswagen установила дефектное программное обеспечение еще на 10 тыс. автомобилей.

Volkswagen согласился отозвать 8,5 миллионов автомобилей из стран ЕС Volkswagen согласился отозвать 8,5 миллионов автомобилей из стран ЕС

Немецкий концерн Volkswagen заявил о планах отозвать 8,5 млн автомобилей в странах Евросоюза.

Volkswagen опубликует список автомобилей с неисправным ПО Volkswagen опубликует список автомобилей с неисправным ПО

Volkswagen опубликует список всех неисправных авто.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх