Раздел: Авто
Новый скандал: Nissan признался в фальсификации данных о вредных выбросах
Манипуляции с измерениями не касаются экспортных моделей.
Компания Nissan призналась в фальсификации уровня выбросов вредных выбросов и расхода топлива для 19 моделей, реализуемых на японском рынке. По словам руководства марки, в ходе последней инспекции выяснилось, что тестовая среда для автомобилей не соответствовала существующим нормам, а в финальных отчетах указывались измененные данные.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
В сообщении, распространенном пресс-службой японского производителя, указано, что речь идет о более чем 900 легковых автомобилях, данные о выбросах вредных веществ которых были фальсифицированы. При этом отмечается, что манипуляции с измерениями не касаются экспортных моделей, а машины для местного рынка полностью соответствуют действующим стандартам безопасности.
Для Nissan это уже второй скандал, связанный с некачественной финальной проверкой автомобилей. В октябре прошлого года Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии (MLIT) обвинило компанию Nissan в нарушении закона в отношении проверки машин. По данным ведомства, на протяжении последних 39 лет такие проверки выполнялись неквалифицированным персоналом.
На время расследования Nissan приостановил работу всех японских заводов. Также компания объявила об отзыве 1,2 миллиона машин, проданных на японском рынке с октября 2014 года.
Однако крупнейший скандал, связанный с манипуляцией данными, разразился в отношении Volkswagen. В 2015 году агентство по охране окружающей среды в США обвинило производителя в намеренном занижении данных по уровню вредных выбросов и использовании специального программного обеспечения.
Читайте также: В офисе Subaru прошли обыски
Это стало причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей по всему миру. Сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов. Позднее в причастности к фальсификации заподозрили также Porsche и Audi.
Компания Nissan призналась в фальсификации уровня выбросов вредных выбросов и расхода топлива для 19 моделей, реализуемых на японском рынке. По словам руководства марки, в ходе последней инспекции выяснилось, что тестовая среда для автомобилей не соответствовала существующим нормам, а в финальных отчетах указывались измененные данные.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на MOTOR.RU.
В сообщении, распространенном пресс-службой японского производителя, указано, что речь идет о более чем 900 легковых автомобилях, данные о выбросах вредных веществ которых были фальсифицированы. При этом отмечается, что манипуляции с измерениями не касаются экспортных моделей, а машины для местного рынка полностью соответствуют действующим стандартам безопасности.
Для Nissan это уже второй скандал, связанный с некачественной финальной проверкой автомобилей. В октябре прошлого года Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Японии (MLIT) обвинило компанию Nissan в нарушении закона в отношении проверки машин. По данным ведомства, на протяжении последних 39 лет такие проверки выполнялись неквалифицированным персоналом.
На время расследования Nissan приостановил работу всех японских заводов. Также компания объявила об отзыве 1,2 миллиона машин, проданных на японском рынке с октября 2014 года.
Однако крупнейший скандал, связанный с манипуляцией данными, разразился в отношении Volkswagen. В 2015 году агентство по охране окружающей среды в США обвинило производителя в намеренном занижении данных по уровню вредных выбросов и использовании специального программного обеспечения.
Читайте также: В офисе Subaru прошли обыски
Это стало причиной ухода руководства компании в отставку и отзыва 11 миллионов автомобилей по всему миру. Сумма судебных исков и штрафов составила 90 миллиардов долларов. Позднее в причастности к фальсификации заподозрили также Porsche и Audi.
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