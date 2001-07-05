Раздел: Авто
Subaru подняла цены на модели Legacy и Outback
Следом за Impreza японский производитель Subaru поднимет цены и на две другие модели — Legacy и Outback.
По информации издания, начальная цена на базовую модель Legacy с 2,5 литровым двигателем будет начинаться от 23,430 долларов, что на 375 долларов дороже, чем модель 2018 года. Цена на Outback возрастет еще больше — на 510 долларов до 27320 долларов. Большинство других вариантов модели также подорожают. Единственным исключением станет 3,6 литровая версия обоих моделей в комплектации Limited, которая упала в цене на 400 долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Однако рост цен компенсируют новым набором дополнительных функций. Система помощи водителю EyeSight теперь доступна во всех модификациях Legacy и Outback, тогда как раньше в большинстве вариантов она была доступна лишь в качестве опции.
Кроме того, все модели теперь получат новую панель приборов с 5-дюймовым дисплеем.
Читайте также: Объявлены цены на Subaru Outback 2018 года
Вариант с 2,5 литровым двигателем будет оснащен дополнительным освещением и парой USB-портов, а комплектации Premium и Limited получат зеркала с авто затемнением и еще несколько мелких опций.
По информации издания, начальная цена на базовую модель Legacy с 2,5 литровым двигателем будет начинаться от 23,430 долларов, что на 375 долларов дороже, чем модель 2018 года. Цена на Outback возрастет еще больше — на 510 долларов до 27320 долларов. Большинство других вариантов модели также подорожают. Единственным исключением станет 3,6 литровая версия обоих моделей в комплектации Limited, которая упала в цене на 400 долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Однако рост цен компенсируют новым набором дополнительных функций. Система помощи водителю EyeSight теперь доступна во всех модификациях Legacy и Outback, тогда как раньше в большинстве вариантов она была доступна лишь в качестве опции.
Кроме того, все модели теперь получат новую панель приборов с 5-дюймовым дисплеем.
Читайте также: Объявлены цены на Subaru Outback 2018 года
Вариант с 2,5 литровым двигателем будет оснащен дополнительным освещением и парой USB-портов, а комплектации Premium и Limited получат зеркала с авто затемнением и еще несколько мелких опций.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
298
0
Также советуем посмотреть
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
Оставьте свой комментарий