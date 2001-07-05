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Subaru подняла цены на модели Legacy и Outback

Subaru подняла цены на модели Legacy и Outback

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Объявлены цены на Subaru Outback 2018 года Для украинского рынка Subaru Outback 2018 модельного года предлагается в трех комплектациях.

Названы характеристики Subaru Outback 2018 Компания Субару подготовила модернизированную версию универсала повышенной проходимости Subaru Outback 2018.

Subaru обновила универсал Outback Автомобиль должен быть представлен на автосалоне в Нью-Йорке летом этого года.