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Раздел: Авто  
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Subaru подняла цены на модели Legacy и Outback

Subaru подняла цены на модели Legacy и OutbackСледом за Impreza японский производитель Subaru поднимет цены и на две другие модели — Legacy и Outback.

По информации издания, начальная цена на базовую модель Legacy с 2,5 литровым двигателем будет начинаться от 23,430 долларов, что на 375 долларов дороже, чем модель 2018 года. Цена на Outback возрастет еще больше — на 510 долларов до 27320 долларов. Большинство других вариантов модели также подорожают. Единственным исключением станет 3,6 литровая версия обоих моделей в комплектации Limited, которая упала в цене на 400 долларов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Однако рост цен компенсируют новым набором дополнительных функций. Система помощи водителю EyeSight теперь доступна во всех модификациях Legacy и Outback, тогда как раньше в большинстве вариантов она была доступна лишь в качестве опции.

Кроме того, все модели теперь получат новую панель приборов с 5-дюймовым дисплеем.

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Вариант с 2,5 литровым двигателем будет оснащен дополнительным освещением и парой USB-портов, а комплектации Premium и Limited получат зеркала с авто затемнением и еще несколько мелких опций.
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 Теги: Subaru, Legacy, Outback, подорожание

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Сегодня, 15:13 » Автор: Алена Шимко
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