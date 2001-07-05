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Раздел: Авто  
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Фотошпионы впервые сняли новый Hyundai

Фотошпионы впервые сняли новый Hyundai Модель Elantra 2019 застали на парковке.

Фотошпионам удалось заснять обновленную версию седана Hyundai Elantra. Автомобиль на снимках представлен без камуфляжа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

Дизайн «Элантры» 2019 модельного года напоминает Hyundai i30. Рестайлинговая модель получит более широкую решетку радиатора, новую оптику и видоизмененные бамперы. Задний номер у обновленного седана теперь крепится на бампере, а не на крышки багажника.

Все технические подробности о рестайлиноговой Elantra пока держится в секрете. По предварительным данным, автомобиль может получить 1,6-литровый бензиновый двигатель. Этот же мотор устанавливается на новый Kia Cerato. Мощность агрегата составит 123 лошадиных сил.

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Не исключается и появление гибридной модификации машины.

Фотошпионы впервые сняли новый Hyundai
Фотошпионы впервые сняли новый Hyundai
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 Теги: Hyundai, фото

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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