Раздел: Авто
В Subaru поделились планом выпуска новинок
Компания Subaru заявила, что к 2022 году в ее планах начать выпуск электрического автомобиля.
В 2023 году должен выйти с конвейера новый гибрид, к 2024 году планируется запустить в серию новый «глобальный стратегический внедорожник», пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Все эти планы, впрочем, полностью завязаны на новой политике компании, которую не так давно уличили в сокрытии реальных данных об экономичности и вредных выбросах их авто на протяжении пяти лет. Теперь Subaru планирует провести серию реформ корпоративной культуры. Все это делается для улучшения существенно просевшего имиджа компании.
Subaru также введет ряд инициатив, направленных на улучшение качества и безопасности своих автомобилей, для чего будет потрачено около 1,3 миллиарда долларов в течение ближайших пяти лет. А к 2030 году японский производитель надеется исключить риск смертельных случаев при авариях с участием моделей Subaru. Для этого будут улучшаться технологии помощи водителю и технологии безопасности.
Амбициозные планы компании включают также выпуск обновленных версий ключевых моделей каждый год, а также уделение большего внимания спортивным моделям.
Сообщается, что новые модели должны стать экономичнее и экологичнее своих предшественников. В рамках борьбы с выбросами в атмосферу к 2021 году Subaru выпустит «приглушенный турбомотор», а также будет работать совместно с Toyota над созданием новых базовых технологий для электромобилей.
Читайте также: В Токио дебютировали "прокаченные" модели от Subaru
По мнению руководства японского автопроизводителя, эти усилия помогут компании увеличить продажи своих авто до 1,3 миллиона единиц к 2025 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
277
0
Также советуем посмотреть
- Скандал с хорватскими футболистами и FIFA высмеяли меткой карикатурой
- Нападет ли Путин на Украину после ЧМ-2018
- Как можно обеспечить пассивный финансовый доход
- Крымский мост постигли новые проблемы
- Китаец насмешил забавным способом тушения пылающего авто
- Российским хакерам не дали устроить в Украине техногенную катастрофу
- Огромное спасибо ФИФА за это
- Водители на еврономерах грозят заблокировать аэропорты
- Новая головоломка: змея поставила в тупик пользователей Сети
- За одну фразу – «красная карточка»
- Перипетии ЧМ-2018 показали в новой карикатуре
- Российские кураторы не исключают зачистку главаря боевиков «ДНР»
- Экспорт рабочей силы – главный источник валюты в Украине
- Ляшко насмешил Сеть «футбольным» конфузом
- Бой таможенников «у заставы»
- Ситуация на Донбассе немного улучшилась
- Смешные сообщения от «гуру пикапа»
- Упорство этих людей способно вызвать взрыв хохота
- Прикольные фотки котов, «обнаруженных» в необычных местах
- Забавные люди, в любой ситуации сохраняющие спокойствие
- Потешные детки, знающие, как довести родителей до нервного срыва
- Свежая десятка: подборка уморительных анекдотов
- Вот это «добыча»: в России горе-воришки украли вместо iPhone пустые коробки
- Прикол дня: в США младенцу пришлось предстать перед грозным судьей
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
Оставьте свой комментарий