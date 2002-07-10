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Раздел: Авто  
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В Subaru поделились планом выпуска новинок

В Subaru поделились планом выпуска новинок
Компания Subaru заявила, что к 2022 году в ее планах начать выпуск электрического автомобиля.

В 2023 году должен выйти с конвейера новый гибрид, к 2024 году планируется запустить в серию новый «глобальный стратегический внедорожник», пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Все эти планы, впрочем, полностью завязаны на новой политике компании, которую не так давно уличили в сокрытии реальных данных об экономичности и вредных выбросах их авто на протяжении пяти лет. Теперь Subaru планирует провести серию реформ корпоративной культуры. Все это делается для улучшения существенно просевшего имиджа компании.

Subaru также введет ряд инициатив, направленных на улучшение качества и безопасности своих автомобилей, для чего будет потрачено около 1,3 миллиарда долларов в течение ближайших пяти лет. А к 2030 году японский производитель надеется исключить риск смертельных случаев при авариях с участием моделей Subaru. Для этого будут улучшаться технологии помощи водителю и технологии безопасности.

Амбициозные планы компании включают также выпуск обновленных версий ключевых моделей каждый год, а также уделение большего внимания спортивным моделям.

Сообщается, что новые модели должны стать экономичнее и экологичнее своих предшественников. В рамках борьбы с выбросами в атмосферу к 2021 году Subaru выпустит «приглушенный турбомотор», а также будет работать совместно с Toyota над созданием новых базовых технологий для электромобилей.

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По мнению руководства японского автопроизводителя, эти усилия помогут компании увеличить продажи своих авто до 1,3 миллиона единиц к 2025 году.
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 Теги: Subaru, новинка

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Сегодня, 13:22 » Автор: Алена Шимко
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