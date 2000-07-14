Раздел: Авто
BMW готовит «горячую» модификацию кроссовера X5
«Заряженный» кроссовер нового поколения продемонстрировал фотошпионам агрессивную езду на гоночном треке.
Производитель готовит к премьере «горячую» модификацию популярного кроссовера BMW X5 с приставкой M. Шпионские фото новинки появлялись в Сети и ранее, а сейчас тестовый прототип премиального «паркетника» засняли на видео во время агрессивных испытаний на Нюрбургринге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
За большой радиаторной решеткой скрывается мощная V-образная «битурбовосьмерка» объемом 4,4 литра, мощность которой составит, предположительно, около 600 л.с. Правда, кроссовер X5 M будет предлагаться в более мощной версии с пакетом Competition. Например, седан BMW M5 с пакетом Competition выдает 617 л.с. мощности, приблизительно такие же цифры можно ожидать от кросса. Напомним, новый BMW M5, представленный в прошлом году, оснащается мотором S63B44T4 V8 объемом 4,4 литра, отдача которого составляет 591 л.с. и 750 Нм крутящего момента.
Как указывалось выше, с пакетом Competition мощность возрастает до 617 л.с., а крутящий момент остается прежним – 750 Нм. «Заряженный» BMW X5 M предыдущего поколения, получивший индекс F85, был представлен в 2015 году.
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Он оснащался двигателем S63B44T2 V8 объемом 4,4 литра, отдача которого составляла 575 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В такой конфигурации автомобиль набирал первую «сотню» за 4,2 секунды.
Производитель готовит к премьере «горячую» модификацию популярного кроссовера BMW X5 с приставкой M. Шпионские фото новинки появлялись в Сети и ранее, а сейчас тестовый прототип премиального «паркетника» засняли на видео во время агрессивных испытаний на Нюрбургринге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
За большой радиаторной решеткой скрывается мощная V-образная «битурбовосьмерка» объемом 4,4 литра, мощность которой составит, предположительно, около 600 л.с. Правда, кроссовер X5 M будет предлагаться в более мощной версии с пакетом Competition. Например, седан BMW M5 с пакетом Competition выдает 617 л.с. мощности, приблизительно такие же цифры можно ожидать от кросса. Напомним, новый BMW M5, представленный в прошлом году, оснащается мотором S63B44T4 V8 объемом 4,4 литра, отдача которого составляет 591 л.с. и 750 Нм крутящего момента.
Как указывалось выше, с пакетом Competition мощность возрастает до 617 л.с., а крутящий момент остается прежним – 750 Нм. «Заряженный» BMW X5 M предыдущего поколения, получивший индекс F85, был представлен в 2015 году.
Читайте также: Hyundai разработает спортивную модификацию кроссовера Kona
Он оснащался двигателем S63B44T2 V8 объемом 4,4 литра, отдача которого составляла 575 л.с. и 750 Нм крутящего момента. В такой конфигурации автомобиль набирал первую «сотню» за 4,2 секунды.
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