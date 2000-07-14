Mitsubishi L200 в очередной раз получил титул "пикап года"

Автомобиль становится пикапом года четыре года подряд.



Журнал «Auto Express» назвал Mitsubishi L200 «Пикапом года» четвертый год подряд – достижение, которого пока не добился ни один другой автомобиль в данном классе, сообщает



Mitsubishi Motors запустила новое поколение L200 в Великобритании в 2015 году и он сразу же выиграл награду от Auto Express «Пикап года», с тех пор закрепив за собой это важное и престижное звание. Новость об этой беспрецедентной четвертой премии подряд является истинным свидетельством огромного потенциала Mitsubishi L200 по сравнению с конкурентами.



Награды «Auto Express» охватывают 25 номинаций и призваны отметить самые достойные транспортные средства и значимые автомобильные достижения года, только лучшие из них входят в список победителей. «Auto Express» является одним из ведущих автомобильных изданий Великобритании, публикующее новости и обзоры, онлайн и в печати.



Стив Фаулер (Steve Fowler), главный редактор «Auto Express», сказал: «Mitsubishi L200 уже четвертый год подряд является победителем в классе. Тут все довольно просто – ни один из конкурентов не может предложить такое же разнообразие возможностей за разумные деньги. Кроме того, выбирая топовые комплектации Warrior, Barbarian или лимитированной Barbarian SVP II, набор опций, который вы получаете за свои деньги, соответствует уже топовым комплектациям классических SUV».



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Роб Линдли (Rob Lindley), управляющий директор Mitsubishi Motors в Великобритании, сказал: «Победить в премии «Auto Express» и получить награду «Пикап года» – это огромное достижение, которым мы очень гордимся. Тем не менее, победа в четвертый раз показывает, насколько Mitsubishi L200 опережал остальных уже на старте несмотря на то, что на рынке появилось много новых игроков, самые требовательные и старательные журналисты в мире по-прежнему оценивают L200 выше всех конкурентов. Возможно, самое главное, что и наши клиенты продолжают делать выбор в пользу L200. Так наши продажи L200 в текущем году на 15% выше продаж в 2017 за тот же период». Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Журнал «Auto Express» назвал Mitsubishi L200 «Пикапом года» четвертый год подряд – достижение, которого пока не добился ни один другой автомобиль в данном классе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream Mitsubishi Motors запустила новое поколение L200 в Великобритании в 2015 году и он сразу же выиграл награду от Auto Express «Пикап года», с тех пор закрепив за собой это важное и престижное звание. Новость об этой беспрецедентной четвертой премии подряд является истинным свидетельством огромного потенциала Mitsubishi L200 по сравнению с конкурентами.Награды «Auto Express» охватывают 25 номинаций и призваны отметить самые достойные транспортные средства и значимые автомобильные достижения года, только лучшие из них входят в список победителей. «Auto Express» является одним из ведущих автомобильных изданий Великобритании, публикующее новости и обзоры, онлайн и в печати.Стив Фаулер (Steve Fowler), главный редактор «Auto Express», сказал: «Mitsubishi L200 уже четвертый год подряд является победителем в классе. Тут все довольно просто – ни один из конкурентов не может предложить такое же разнообразие возможностей за разумные деньги. Кроме того, выбирая топовые комплектации Warrior, Barbarian или лимитированной Barbarian SVP II, набор опций, который вы получаете за свои деньги, соответствует уже топовым комплектациям классических SUV».Роб Линдли (Rob Lindley), управляющий директор Mitsubishi Motors в Великобритании, сказал: «Победить в премии «Auto Express» и получить награду «Пикап года» – это огромное достижение, которым мы очень гордимся. Тем не менее, победа в четвертый раз показывает, насколько Mitsubishi L200 опережал остальных уже на старте несмотря на то, что на рынке появилось много новых игроков, самые требовательные и старательные журналисты в мире по-прежнему оценивают L200 выше всех конкурентов. Возможно, самое главное, что и наши клиенты продолжают делать выбор в пользу L200. Так наши продажи L200 в текущем году на 15% выше продаж в 2017 за тот же период».



