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Раздел: Авто  
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У Kia Stinger возникли неожиданные проблемы

У Kia Stinger возникли неожиданные проблемыВ компании ситуацию объясняют низким качеством краски.

Речь идет о возможном повреждении покрытия у некоторых автомобилей, поставляемых в США и другие страны.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Неприятности могут подстерегать владельцев Kia Stinger, заказавших для себя вариант кузова с цветовым исполнением Sunset Yellow. Таких машин только на американский континент приехало 400 единиц.

Дефект заключается в том, что желтое лакокрасочное покрытие кузова может разрушаться, трескаться. Поэтому Kia на данный момент приостановила по всему миру прием заявок на машины в цвете Sunset Yellow.

В южнокорейской компании ситуацию объясняют низким качеством краски, используемой в составе покрытия. Один из ее компонентов — масло имеет существенные недостатки, что и привело к возникновению проблемы.

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На уже проданных автомобилях брак устранят за счет изготовителя. Более того, на отреставрированное покрытие Kia обязуется предоставить пожизненные гарантийные обязательства.
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 Теги: Kia Stinger, проблемы

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Сегодня, 19:32 » Автор: Едгар Букмирза
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