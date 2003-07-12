Раздел: Авто
У Kia Stinger возникли неожиданные проблемы
В компании ситуацию объясняют низким качеством краски.
Речь идет о возможном повреждении покрытия у некоторых автомобилей, поставляемых в США и другие страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Неприятности могут подстерегать владельцев Kia Stinger, заказавших для себя вариант кузова с цветовым исполнением Sunset Yellow. Таких машин только на американский континент приехало 400 единиц.
Дефект заключается в том, что желтое лакокрасочное покрытие кузова может разрушаться, трескаться. Поэтому Kia на данный момент приостановила по всему миру прием заявок на машины в цвете Sunset Yellow.
В южнокорейской компании ситуацию объясняют низким качеством краски, используемой в составе покрытия. Один из ее компонентов — масло имеет существенные недостатки, что и привело к возникновению проблемы.
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На уже проданных автомобилях брак устранят за счет изготовителя. Более того, на отреставрированное покрытие Kia обязуется предоставить пожизненные гарантийные обязательства.
Речь идет о возможном повреждении покрытия у некоторых автомобилей, поставляемых в США и другие страны.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
Неприятности могут подстерегать владельцев Kia Stinger, заказавших для себя вариант кузова с цветовым исполнением Sunset Yellow. Таких машин только на американский континент приехало 400 единиц.
Дефект заключается в том, что желтое лакокрасочное покрытие кузова может разрушаться, трескаться. Поэтому Kia на данный момент приостановила по всему миру прием заявок на машины в цвете Sunset Yellow.
В южнокорейской компании ситуацию объясняют низким качеством краски, используемой в составе покрытия. Один из ее компонентов — масло имеет существенные недостатки, что и привело к возникновению проблемы.
Читайте также: В Киеве возникли проблемы с движением трамваев
На уже проданных автомобилях брак устранят за счет изготовителя. Более того, на отреставрированное покрытие Kia обязуется предоставить пожизненные гарантийные обязательства.
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