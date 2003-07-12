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Раздел: Авто  
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Женщина 2 недели ездила на угнанной машине и не замечала этого

Женщина 2 недели ездила на угнанной машине и не замечала этогоОбе модели были снабжены системой бесключевого доступа.

Пожилая жительница Корнуолла в конце июня взяла у фирмы Enterprise напрокат черный седан Nissan Sentra и отправилась на нем за продуктами в гипермаркет Walmart, расположенный неподалеку от пункта выдачи машины.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.

Сделав необходимые покупки, женщина вышла к паркингу, села в автомобиль и поехала домой. Вот только села она не в прокатную Сентру, а в чужой черный кроссовер Infiniti QX50. К Сентре она еще не успела привыкнуть, а внешне машины одного цвета и одного, в сущности, производителя похожи — можно и перепутать.

Обе модели к тому же были снабжены системой бесключевого доступа, и водитель Infiniti (пожилой мужчина) как нарочно забыл ключи в машине, то есть угнать ее мог без труда любой желающий — сел, нажал кнопку запуска двигателя и поехал.

Женщина села, нажала и поехала, она пользовалась люксовым кроссовером две недели, но потом насторожилась, так как обнаружила в салоне грязную пепельницу, в багажнике — сумку с клюшками для гольфа, а в бардачке — какие-то бумаги. Она приехала на кроссовере в прокатную контору и стала возмущаться, что ей выдали грязную машину. Опешивший приемщик сообщил, что моделей Infiniti QX50 в их парке нет, а затем вспомнил, что на днях к ним в офис обратился пожилой мужчина, чтобы взять напрокат машину взамен угнанного у него Infiniti QX50. Сотрудник прокатной фирмы тут же сообщил об этом в полицию — мол, женщина пытается сдать нам угнанный автомобиль.

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Приехавший на вызов офицер во всем разобрался и не стал арестовывать невнимательную автоледи за угон, так как в ее действиях не было злого умысла. Кроссовер вернули законному владельцу — слава богу, женщина водила его аккуратно и никак не повредила. Хозяин машины, конечно, обрадовался, с иронией отнесся ко всей этой истории и зла на похитительницу не держит, сообщил сайт канадской телерадиовещательная корпорации CBC.
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 Теги: Женщина, авто, угон автомобиля

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Сегодня, 22:40 » Автор: Едгар Букмирза
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