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Раздел: Авто  
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Datsun представила новый вариант внедорожника Cross

Datsun представила новый вариант внедорожника CrossDatsun Cross не предназначен для реальных заездов.

Обновленный китайский Datsun Cross имеет добавленные спортивные черты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Под этим подразумеваются прибавление к кузову ряда аэродинамических компонентов, заднего массивного спойлера и придание автомобилю «гоночной» окраски. Впечатление от внешнего вида Cross усиливают 4 светодиодных светильника, расположенных на переднем бампере и решетке радиатора.

Новинку решили оснастить традиционным для данной модели двигателем в 1,2 литра и мощностью 78 "лошадей". В свою очередь, отвечать за стабильную работу трансмиссии будет вариатор CVT.

Дополнениями к комплектации кроссовер обязан премиальному образцу исходной модели. Поэтому появились кнопка пуска мотора, усовершенствованная мультимедийная система, люк на крыше и подушки безопасности в салоне.

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Несмотря на спортивную внешность, Datsun Cross не предназначен для реальных заездов. Его будут использовать на презентациях, прочих маркетинговых акциях.
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 Теги: Datsun, Cross, внедорожник

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Вчера, 23:57 » Автор: Едгар Букмирза
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