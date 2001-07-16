Раздел: Авто
Дорожные знаки смогут определять разговор по телефону за рулем
Интерактивные указатели будут выводить предупреждение для водителей.
Разговоры по мобильному телефону — причина многих ДТП в любой стране, в том числе и Украине. Водители сотнями тысяч нарушают правила, отвлекаясь на разговоры. Не пугают нарушителей ни риски, ни штрафы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Вот поэтому в ход идут технологии. Британская компания Westcotec разработала специальные дорожные знаки, которые определяют, использует ли водитель мобильный телефон или нет. Они уже были успешно протестированы в графстве Норфолк.
Интерактивные знаки представляют собой сканер, который обнаруживает радиосигналы, испускаемые мобильным телефоном. В этом случае на электронном знаке появляется сообщение, предупреждающее водителя о его неправомерных действиях.
Пока эта технология всё ещё проходит тестирование в графстве Норфолк. Но уже сейчас она доказала свою эффективность.
Система обнаружения радиосигналов от мобильных телефонов не заменит собой полицейских на дорогах. Нет. Просто она станет ещё одной технологией, используемой британскими полицейскими (после того, как она пройдет все тесты и получит разрешение на использование).
Читайте также: Mercedes-Benz выпустить электробус с двигателями, встроенными в колеса
В Великобритании из-за того, что водители во время движения используют мобильные телефоны, происходит множество ДТП, некоторые из них смертельные. Устройство компании Westcotec поможет снизить количество аварий, связанных с мобильными телефонами.
Разговоры по мобильному телефону — причина многих ДТП в любой стране, в том числе и Украине. Водители сотнями тысяч нарушают правила, отвлекаясь на разговоры. Не пугают нарушителей ни риски, ни штрафы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Вот поэтому в ход идут технологии. Британская компания Westcotec разработала специальные дорожные знаки, которые определяют, использует ли водитель мобильный телефон или нет. Они уже были успешно протестированы в графстве Норфолк.
Интерактивные знаки представляют собой сканер, который обнаруживает радиосигналы, испускаемые мобильным телефоном. В этом случае на электронном знаке появляется сообщение, предупреждающее водителя о его неправомерных действиях.
Пока эта технология всё ещё проходит тестирование в графстве Норфолк. Но уже сейчас она доказала свою эффективность.
Система обнаружения радиосигналов от мобильных телефонов не заменит собой полицейских на дорогах. Нет. Просто она станет ещё одной технологией, используемой британскими полицейскими (после того, как она пройдет все тесты и получит разрешение на использование).
Читайте также: Mercedes-Benz выпустить электробус с двигателями, встроенными в колеса
В Великобритании из-за того, что водители во время движения используют мобильные телефоны, происходит множество ДТП, некоторые из них смертельные. Устройство компании Westcotec поможет снизить количество аварий, связанных с мобильными телефонами.
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