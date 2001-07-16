Раздел: Авто
Топ-менеджер Skoda поделился подробностями о новом кроссовере
Автомобиль выйдет не скоро.
Skoda через четыре года выпустит «заряженный» электрический кроссовер, который получит приставку vRS в названии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
По словам топ-менеджера, кроссовер будет отличаться от стандартной версии модели спортивным оформлением экстерьера и интерьера, перенастроенным шасси и рулевым управлением.
При этом Фейви отметил, что новинка не обязательно должна получиться мощнее обычного кроссовера.
Первый серийный электрокар «Шкоды» появится в 2020 году. Им станет кроссовер, который займет место в линейке между Karoq и Kodiaq. Новинку построят на MEB — модульной платформе, разработанной концерном Volkswagen специально для электрических автомобилей.
Прототип подобной модели был показан в сентябре 2017 года. Концепт Skoda Vision E укомплектовали двумя электромоторами суммарной мощностью 306 лошадиных сил, которые передают тягу на обе оси.
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Максимальная скорость кроссовера составила 180 км в час.
Skoda через четыре года выпустит «заряженный» электрический кроссовер, который получит приставку vRS в названии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
По словам топ-менеджера, кроссовер будет отличаться от стандартной версии модели спортивным оформлением экстерьера и интерьера, перенастроенным шасси и рулевым управлением.
При этом Фейви отметил, что новинка не обязательно должна получиться мощнее обычного кроссовера.
Первый серийный электрокар «Шкоды» появится в 2020 году. Им станет кроссовер, который займет место в линейке между Karoq и Kodiaq. Новинку построят на MEB — модульной платформе, разработанной концерном Volkswagen специально для электрических автомобилей.
Прототип подобной модели был показан в сентябре 2017 года. Концепт Skoda Vision E укомплектовали двумя электромоторами суммарной мощностью 306 лошадиных сил, которые передают тягу на обе оси.
Читайте также: Фотофакт: в Киеве появился Renault Laguna на редчайших номерах
Максимальная скорость кроссовера составила 180 км в час.
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