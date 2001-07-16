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Раздел: Авто  
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Топ-менеджер Skoda поделился подробностями о новом кроссовере

Топ-менеджер Skoda поделился подробностями о новом кроссовере Автомобиль выйдет не скоро.

Skoda через четыре года выпустит «заряженный» электрический кроссовер, который получит приставку vRS в названии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.

По словам топ-менеджера, кроссовер будет отличаться от стандартной версии модели спортивным оформлением экстерьера и интерьера, перенастроенным шасси и рулевым управлением.

При этом Фейви отметил, что новинка не обязательно должна получиться мощнее обычного кроссовера.

Первый серийный электрокар «Шкоды» появится в 2020 году. Им станет кроссовер, который займет место в линейке между Karoq и Kodiaq. Новинку построят на MEB — модульной платформе, разработанной концерном Volkswagen специально для электрических автомобилей.

Прототип подобной модели был показан в сентябре 2017 года. Концепт Skoda Vision E укомплектовали двумя электромоторами суммарной мощностью 306 лошадиных сил, которые передают тягу на обе оси.

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Максимальная скорость кроссовера составила 180 км в час.
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 Теги: Skoda, кроссовер

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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