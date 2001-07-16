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Раздел: Авто  
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Honda повышает цену кроссовера Pilot

Honda повышает цену кроссовера PilotВ прошлом месяце Honda провела рестайлинг среднеразмерного кроссовера Pilot для американского рынка.

В опубликованном тогда пресс-релизе было крайне мало информации, а также всего одна фотография, в результате чего мы не могли оценить полный спектр обновлений, который получил этот автомобиль. Наконец-то, компания представила расширенный пресс-релиз, в котором рассказала обо всех обновлениях, которые произошли с кроссовером, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Как мы ранее и предполагали, в техническом плане Pilot практически полностью повторит дорестайлинговую модель: под капотом у неё будет трудиться проверенная временем атмосферная «шестёрка» объёмом 3,5 литра с отдачей в 280 сил. Работать мотор будет, как мы и предполагали, с девятискоростным «автоматом» ZF 9HP, но в базовых версиях покупателям придётся довольствовать старой коробкой передач 6AT. В отношении более прогрессивной коробки передач ZF были проведены некоторые работы: теперь кроссовер в режиме Drive во время разгона будет трогаться со второй передачи, благодаря чему улучшится плавность его работы.

Также вторую передачу «автомат» не будет задействовать на крутых подъемах, а первая передача будет использоваться коробкой во время активного разгона, в режиме «S», «Грязь», или «Песок». Улучшили японцы и работу системы Start/Stop, которая будет работать быстрее. По опубликованным фотографиям салона можно заметить новый руль, обновлённые дверные карты, а также небольшие изменения в эргономике передней консоли. Появилась информация и по ценам для американского рынка.

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Переднеприводная модификация LX теперь оценивается в 31 450 долларов США, что на 550 долларов дороже, чем обходился американцам кроссовер в дорестайлинговой версии, но нужно сразу же отметить, что теперь Pilot даже в стандартной комплектации оснащается LED-фарами и ходовыми огнями, датчиками света, а также пакетом безопасности Honda Sensing, который состоит из адаптивного круиз-контроля, систем автоматического экстренного торможения, удержания и предупреждения о сходе с полосы. На столько же подорожала и полноприводная версия, которая оценивается в 33 350 долларов.
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 Теги: Honda, Pilot, цена

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Сегодня, 12:31 » Автор: Алена Шимко
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