Раздел: Авто
В Харькове создали новые военные машины
Вскоре украинская армия получит новые ремонтно-эвакуационные машины «Атлет» (БРЭМ-84), разработанные в Харькове.
Их производство уже началось, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
История БРЭМ-84 насчитывает много лет. Концепт этой машины был построен ещё в 1997 году, а потом его несколько лет показывали на специализированных выставках. Только в 2007 году начались госиспытания «Атлета». На вооружение украинской армии его приняли в конце 2008 года, но только теперь приступили к серийному производству.
«Атлет» построен на базе танка. Это не боевая машина в прямом смысле (хотя она вооружена крупнокалиберным пулемётом). Её задача — ремонтно-эвакуационные работы. Т.е. помощь в ремонте танков и других боевых машин. Например, «Атлет» может транспортировать подбитые танки.
В экипаж БРЭМ-84 входит слесарь-специалист. Эта машина свои функции выполняет при помощи двух лебедок и подъемного крана.
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Сколько всего Укроборонпром планирует выпустить «Атлетов» — не сообщается. В любом случае, эти машины давно ждут в танковых батальонах и ротах.
Их производство уже началось, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.
История БРЭМ-84 насчитывает много лет. Концепт этой машины был построен ещё в 1997 году, а потом его несколько лет показывали на специализированных выставках. Только в 2007 году начались госиспытания «Атлета». На вооружение украинской армии его приняли в конце 2008 года, но только теперь приступили к серийному производству.
«Атлет» построен на базе танка. Это не боевая машина в прямом смысле (хотя она вооружена крупнокалиберным пулемётом). Её задача — ремонтно-эвакуационные работы. Т.е. помощь в ремонте танков и других боевых машин. Например, «Атлет» может транспортировать подбитые танки.
В экипаж БРЭМ-84 входит слесарь-специалист. Эта машина свои функции выполняет при помощи двух лебедок и подъемного крана.
Читайте также: Появилось первое видео смертельного ДТП в Харькове
Сколько всего Укроборонпром планирует выпустить «Атлетов» — не сообщается. В любом случае, эти машины давно ждут в танковых батальонах и ротах.
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