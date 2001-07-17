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Раздел: Авто  
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В Харькове создали новые военные машины

В Харькове создали новые военные машиныВскоре украинская армия получит новые ремонтно-эвакуационные машины «Атлет» (БРЭМ-84), разработанные в Харькове.

Их производство уже началось, пишет Хроника.инфо со ссылкой на autonews.ua.

История БРЭМ-84 насчитывает много лет. Концепт этой машины был построен ещё в 1997 году, а потом его несколько лет показывали на специализированных выставках. Только в 2007 году начались госиспытания «Атлета». На вооружение украинской армии его приняли в конце 2008 года, но только теперь приступили к серийному производству.

«Атлет» построен на базе танка. Это не боевая машина в прямом смысле (хотя она вооружена крупнокалиберным пулемётом). Её задача — ремонтно-эвакуационные работы. Т.е. помощь в ремонте танков и других боевых машин. Например, «Атлет» может транспортировать подбитые танки.

В экипаж БРЭМ-84 входит слесарь-специалист. Эта машина свои функции выполняет при помощи двух лебедок и подъемного крана.

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Сколько всего Укроборонпром планирует выпустить «Атлетов» — не сообщается. В любом случае, эти машины давно ждут в танковых батальонах и ротах.
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 Теги: Харьков, атлет, военное авто

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Сегодня, 10:22 » Автор: Алена Шимко
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