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Раздел: Авто  
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В Сети «засветили» обновленное спорткупе TTS

В Сети «засветили» обновленное спорткупе TTSAudi TTS комплектуется бензиновым двухлитровым турбо.

В инстаграме пользователя tts_freunde.de опубликованы первые фото обновленного спортивного купе Audi TTS.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LIVECARS.RU.

Судя по первым впечатлениям, рестайлинговая версия стала гораздо агрессивнее в дизайне, а передний бампер теперь очень похож на тот, что устанавливается для Audi TT RS. На нем заметны массивные вертикальные воздухозаборники.

Претерпела изменения решетка радиатора, несколько изменился задний бампер и диффузор, а на порогах появились серебристые накладки. Под фонарями теперь ярко выделяются вентиляционные ходы.

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На данный момент Audi TTS комплектуется бензиновым двухлитровым турбо на 310 л.с., способным разогнаться до сотни за 4,9 секунды. Максимальная скорость спорткупе — 250 км/час.
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 Теги: Audi TTS, спорткупе

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Сегодня, 18:18 » Автор: Едгар Букмирза
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