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Раздел: Авто  
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Audi анонсировала обновленный TT

Audi анонсировала обновленный TT Изменилась мультимедийная система.

Фотографии новинки опубликовали в Сети, однако компания быстро отреагировала на утечку и рассекретила автомобиль на официальных снимках.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на АВТОРАМБЛЕР.

Спорт-купе следующего модельного года отличается от дорестайлингового по модернизированной светодиодной оптике, другим бамперам, воздухозаборникам и диффузору.

Корме того, изменилась мультимедийная система, а в списке опция появились новые системы активной безопасности и электронные ассистенты. Подробности станут известны ближе к дате премьеры.

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Autocar, в свою очередь, сообщает, что в техническом плане TT останется без изменений. Купе предложат с прежним 2-литровым дизелем либо с бензиновыми агрегатами объемом 1,8 и 2 литра.
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 Теги: Audi, TT, анонс

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Сегодня, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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