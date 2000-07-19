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Раздел: Авто  
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Весь крупный транспорт Daimler станет электрическим

Весь крупный транспорт Daimler станет электрическим На электрическую тягу переведут грузовики и автобусы.

Немецкий концерн Daimler намерен сделать электрическими все свои грузовики и автобусы во всем мире. Они будут разрабатываться в глобальном подразделении электротранспорта E-Mobility Group, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Daimler твердо уверен, что будущее за электромобилями. Поэтому немецкий автогигант планирует в ближайшие годы инвестировать огромные средства в их разработку и серийное производство. Помимо пассажирских автомобилей, электрическими станут абсолютно все грузовики и автобусы Daimler.

При этом у них по-прежнему будут версии с обычными двигателями внутреннего сгорания. Создаваться они будут подразделением E-Mobility Group. Это значит, что у многих из них будут одинаковые платформы и автокомпоненты. Это сделано для того, чтобы снизить стоимость разработок и производства. Уже в 2021 году в продаже появится электрический тягач Freightliner eCascadia.

Это междугородний грузовик. У него будет два электромотора общей мощностью 730 л.с. На одной подзарядке батареи он сможет проехать около 400 км. Подзарядка батареи до 80% займет 1,5 часа. Примерно в это же время покупателям предложат и электрический грузовик Freightliner eM2. Его задача – доставка грузов по городу.

Силовая установка будет состоять из двух электромоторов общей мощностью 480 л.с. На одной подзарядке батареи он сможет проехать около 370 км. Подзарядка батареи до 80% займет 1 час. У Daimler есть также бренд Fuso, под которым сейчас создают небольшой электрический грузовичок eCanter.

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Кроме того, немецкий автогигант предложит электрические автобусы Mercedes-Benz eCitaro и Thomas Built Buses Jouley.
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 Теги: электромобили, автобусы, грузовики

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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