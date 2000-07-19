Раздел: Авто
Audi испытала спортивную версию кроссовера Q3 второго поколения
Новый кроссовер Q3 в базовой версии появится в продаже этой осенью.
Компания Audi испытала спортивную версию кроссовера Q3 второго поколения на Нюрбургринге.
Мощность модели под названием SQ3 может достигать 340 лошадиных сил, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Ролик, длиной около 2,5 минут показывает кроссовер, который ездит по знаменитой немецкой трассе. Автомобиль скрыт камуфляжем, но есть несколько особенностей, которые выдают спортивные характеристики модели.
Во-первых, новый кроссовер ниже стандартной версии Audi Q3. Кроме того, его колеса и тормоза выглядят больше.
Судя по видео, машина получит новую решетку радиатора, массивные колесные арки, другие воздухозаборники и диффузор. Кроссовер следующего поколения построят на платформе MQB. Все остальные технические характеристики пока держатся в секрете.
По неофициальным данным, новинка получит модернизированный 2,0-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Мощность агрегата составит примерно 340 л.с. Другая спецверсия кроссовера, RS Q3, может получить мощность до 400 л.с. Так же, как каждый кроссовер Audi перед этим, SQ3 должен поставляться с полноприводной системой Quattro.
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Новый кроссовер Q3 в базовой версии появится в продаже этой осенью, но, как отмечают журналисты Motor1, "не ожидайте, что скоро появятся быстрые версии, такие как SQ3 или RS Q3".
Компания Audi испытала спортивную версию кроссовера Q3 второго поколения на Нюрбургринге.
Мощность модели под названием SQ3 может достигать 340 лошадиных сил, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Ролик, длиной около 2,5 минут показывает кроссовер, который ездит по знаменитой немецкой трассе. Автомобиль скрыт камуфляжем, но есть несколько особенностей, которые выдают спортивные характеристики модели.
Во-первых, новый кроссовер ниже стандартной версии Audi Q3. Кроме того, его колеса и тормоза выглядят больше.
Судя по видео, машина получит новую решетку радиатора, массивные колесные арки, другие воздухозаборники и диффузор. Кроссовер следующего поколения построят на платформе MQB. Все остальные технические характеристики пока держатся в секрете.
По неофициальным данным, новинка получит модернизированный 2,0-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом. Мощность агрегата составит примерно 340 л.с. Другая спецверсия кроссовера, RS Q3, может получить мощность до 400 л.с. Так же, как каждый кроссовер Audi перед этим, SQ3 должен поставляться с полноприводной системой Quattro.
Читайте также: Представлено новое семейство Audi ТТ
Новый кроссовер Q3 в базовой версии появится в продаже этой осенью, но, как отмечают журналисты Motor1, "не ожидайте, что скоро появятся быстрые версии, такие как SQ3 или RS Q3".
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