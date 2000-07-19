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Раздел: Авто  
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Subaru выпустила «мускулистую» версию WRX STI

Subaru выпустила «мускулистую» версию WRX STISubaru получила новую спортивную выпускную систему.

Subaru представила специальную версию седана WRX STI, которая получила обозначения TYPE RA-R и будет доступна только на японском рынке. Как сообщает Automotiveworld.com, машина приурочена к 30-летию модели STI, которая впервые увидела свет в 1988 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LIVECARS.RU.

По сравнению с базовой версией TYPE RA-R стала на 30 килограмм легче, чего удалось добиться благодаря применению облегченных деталей и даже снятию некоторых из них. Теперь вес авто составил 1480 килограмм.

«Заряженная» Subaru получила новую спортивную выпускную систему, амортизаторы и пружины, тормоза Brembo, а также покрышки Michelin Pilot Sport 4S, которые имеют различный состав смеси резины на внешней и внутренней части протектора, что позволяет одинаково хорошо управлять авто как на сухом, так и на мокром асфальте.

Внешне TYPE RA-R можно отличить по решетке радиатора, зеркалам из углеродного волокна и вишнево-красным полосам на передней решетке и заднем бампере, а также по специальным шильдикам на кузове. Внутри в спорткар установили передние спортивные сиденья, а весь салон получил специальную отделку с красными линиями.

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Но главные изменения коснулись подкапотного пространства, где инженеры заменили 2,5-литровый силовой агрегат на 2-литровый бензиновый турбо мощностью 329 лошадиных сил, работающий в паре с 6-ступенчатой механикой. Это позволило стать автомобилю самым мощным серийным STI.

В Японии авто будет доступно по цене 44 300 долларов, а отправить заявку на покупку автомобиля станет возможным 17 декабря этого года.
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 Теги: Subaru, WRX STI

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Сегодня, 23:26 » Автор: Едгар Букмирза
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