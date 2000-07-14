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Раздел: Авто  
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Автолюбитель построил собственный Lamborghini Countach за 17 лет

Автолюбитель построил собственный Lamborghini Countach за 17 летКакую машину покупает мужчина, который любит такие автомобили как Lamborghini Countach с детских лет, но не имеет финансовой возможности её купить?

Ответ в том, что он строит Countach с нуля из алюминия со стальной трубчатой ​​рамой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Проект начат в 1990 году. Деревянный прототип для формирования панелей кузова. Он сделал его из модели масштаба 1:16 в размеры реального автомобиля. Он потратил год на этот деревянный каркас.

Он начал с задней стороны и проделал свой путь до переднего бампера, вручную выгибая из алюминия на английском колесе детали кузова. Это старая школа, формирующая любые детали, чтобы поместить сложные кривые в панели кузова. Сложнее всего было сформировать детали дверей, которые он оставил последним.

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Вскоре весь каркас был покрыт алюминием. Затем панели удалялись и сваривались вместе и снова проверяются на деревянной модели.
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 Теги: Lamborghini Countach, самодельный

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Сегодня, 15:16 » Автор: Алена Шимко
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