Раздел: Авто
Автолюбитель построил собственный Lamborghini Countach за 17 лет
Какую машину покупает мужчина, который любит такие автомобили как Lamborghini Countach с детских лет, но не имеет финансовой возможности её купить?
Ответ в том, что он строит Countach с нуля из алюминия со стальной трубчатой рамой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Проект начат в 1990 году. Деревянный прототип для формирования панелей кузова. Он сделал его из модели масштаба 1:16 в размеры реального автомобиля. Он потратил год на этот деревянный каркас.
Он начал с задней стороны и проделал свой путь до переднего бампера, вручную выгибая из алюминия на английском колесе детали кузова. Это старая школа, формирующая любые детали, чтобы поместить сложные кривые в панели кузова. Сложнее всего было сформировать детали дверей, которые он оставил последним.
Читайте также: Житель Львова построил свой самодельный Lamborghini. Фото
Вскоре весь каркас был покрыт алюминием. Затем панели удалялись и сваривались вместе и снова проверяются на деревянной модели.
Ответ в том, что он строит Countach с нуля из алюминия со стальной трубчатой рамой, пишет Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Проект начат в 1990 году. Деревянный прототип для формирования панелей кузова. Он сделал его из модели масштаба 1:16 в размеры реального автомобиля. Он потратил год на этот деревянный каркас.
Он начал с задней стороны и проделал свой путь до переднего бампера, вручную выгибая из алюминия на английском колесе детали кузова. Это старая школа, формирующая любые детали, чтобы поместить сложные кривые в панели кузова. Сложнее всего было сформировать детали дверей, которые он оставил последним.
Читайте также: Житель Львова построил свой самодельный Lamborghini. Фото
Вскоре весь каркас был покрыт алюминием. Затем панели удалялись и сваривались вместе и снова проверяются на деревянной модели.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1035
0
Также советуем посмотреть
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
- Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
- Россияне нашли уморительный способ повысить рождаемость
- Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
- Дожить до пятницы: десять лучших анекдотов дня
- В Украине обвинили Россию в дискриминации украинцев на религиозной почве
- Прикольные объявления, которые развеселят кого угодно
- В Украине арестовали имущество руководителя "РИА Новости"
- Забавные фотки, вызывающие много вопросов
- Коты-тираны: владельцы пушистых хулиганов делятся смешными фотками
- Прикол дня: парень подговорил собаку «обокрасть» свою жену
- Сообразительные киевляне придумали забавный способ ездить в транспорте за гривну
- Падающего Трампа изобразили на новой карикатуре
- Новый конфуз: Трамп случайно прибавил лет Елизавете II
- Соцсети потешаются над решением Верки Сердючки идти в президенты
- День рождения Кличко: самые смешные высказывания и фотожабы на мэра Киева
- Мэра Сколе задерживали на кладбище
Оставьте свой комментарий