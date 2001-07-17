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Раздел: Авто  
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Fiat представила новую хромированную отделку

Fiat представила новую хромированную отделку Почти за 500 долларов для моделей 500L и 500X можно выбрать эту опцию.

Компания Fiat разработала два новых пакета Chrome Appearance, которые предназначены для моделей 500L и 500X, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Fiat 500L 2018 с пакетом Chrome Appearance будет отличаться хромированными акцентами, противотуманками и 17-дюймовыми дисками, которые также отделаны хромом. Клиенты смогут выбирать из семи вариантов окраса. Пакет обойдется в 495 долларов.

Для модели 500X будет доступен пакет Satin Chrome Appearance, для версии FWD он обойдется в 695 долларов, а для AWD – 395 долларов. С таким пакетом машины получат атласные хромированные акценты на ручках, зеркалах, задних фонарях, рейлингах, а также по бокам кузова.

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Также среди отличий от обычной версии следует отметить хромированные 17-дюймовые диски и автоматические фары, но такие дополнения будут только у FWD.
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 Теги: Fiat, отделка

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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