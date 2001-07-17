Раздел: Авто
Хэтчбек Hyundai i30 N "оснастили" новым мотором
"Горячий" хэтчбек Hyundai i30 N оснащается 250-сильным мотором, что не может не влиять на цену.
Корейская компания пошла навстречу покупателям, которые не в состоянии переплачивать за новый двигатель, но покрасоваться на хот-хэтче все же хотят, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Версия под названием Hyundai i30 N Line отличается от стандартных модификаций в основном оформлением кузова и интерьера.
Новый аэродинамический пакет выполнен в стиле "заряженной" i30 N, размерность колесных дисков выросла до R18, а в интерьере появились спортивные кресла, новый руль, отделанный перфорированной кожей, металлические накладки на педали и тому подобное.
Несмотря на отчетливо спортивный антураж, Hyundai i30 N Line будет комплектоваться теми же моторами, что и обычные хэтчбеки.
В список войдут 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и 242 Нм, а также дизельный двигатель объемом 1,6 л, развивающий 136 л.с. и 280 Нм крутящего момента.
Между тем, одним антуражем в Hyundai все же не ограничились. Отдельным достоинством i30 N Line должна стать модернизированная ради улучшенной управляемости подвеска, а отклик двигателя на педаль газа сделан более "живым".
Кроме того, эта версия хэтчбека будет оснащаться более мощными тормозными механизмами.
Читайте также: Hyundai «зарядила» седан Elantra
Насколько Hyundai i30 N Line будет дороже обычных хэтчбеков и дешевле полноценного хот-хэтча i30 N, пока не сообщается.
Корейская компания пошла навстречу покупателям, которые не в состоянии переплачивать за новый двигатель, но покрасоваться на хот-хэтче все же хотят, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Версия под названием Hyundai i30 N Line отличается от стандартных модификаций в основном оформлением кузова и интерьера.
Новый аэродинамический пакет выполнен в стиле "заряженной" i30 N, размерность колесных дисков выросла до R18, а в интерьере появились спортивные кресла, новый руль, отделанный перфорированной кожей, металлические накладки на педали и тому подобное.
Несмотря на отчетливо спортивный антураж, Hyundai i30 N Line будет комплектоваться теми же моторами, что и обычные хэтчбеки.
В список войдут 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и 242 Нм, а также дизельный двигатель объемом 1,6 л, развивающий 136 л.с. и 280 Нм крутящего момента.
Между тем, одним антуражем в Hyundai все же не ограничились. Отдельным достоинством i30 N Line должна стать модернизированная ради улучшенной управляемости подвеска, а отклик двигателя на педаль газа сделан более "живым".
Кроме того, эта версия хэтчбека будет оснащаться более мощными тормозными механизмами.
Читайте также: Hyundai «зарядила» седан Elantra
Насколько Hyundai i30 N Line будет дороже обычных хэтчбеков и дешевле полноценного хот-хэтча i30 N, пока не сообщается.
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