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Раздел: Авто  
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Хэтчбек Hyundai i30 N "оснастили" новым мотором

Хэтчбек Hyundai i30 N "оснастили" новым мотором"Горячий" хэтчбек Hyundai i30 N оснащается 250-сильным мотором, что не может не влиять на цену.

Корейская компания пошла навстречу покупателям, которые не в состоянии переплачивать за новый двигатель, но покрасоваться на хот-хэтче все же хотят, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Версия под названием Hyundai i30 N Line отличается от стандартных модификаций в основном оформлением кузова и интерьера.

Новый аэродинамический пакет выполнен в стиле "заряженной" i30 N, размерность колесных дисков выросла до R18, а в интерьере появились спортивные кресла, новый руль, отделанный перфорированной кожей, металлические накладки на педали и тому подобное.

Несмотря на отчетливо спортивный антураж, Hyundai i30 N Line будет комплектоваться теми же моторами, что и обычные хэтчбеки.

В список войдут 1,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 140 л.с. и 242 Нм, а также дизельный двигатель объемом 1,6 л, развивающий 136 л.с. и 280 Нм крутящего момента.

Между тем, одним антуражем в Hyundai все же не ограничились. Отдельным достоинством i30 N Line должна стать модернизированная ради улучшенной управляемости подвеска, а отклик двигателя на педаль газа сделан более "живым".

Кроме того, эта версия хэтчбека будет оснащаться более мощными тормозными механизмами.

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Насколько Hyundai i30 N Line будет дороже обычных хэтчбеков и дешевле полноценного хот-хэтча i30 N, пока не сообщается.
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 Теги: Hyundai i30 N, хэтчбек, мотор

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Сегодня, 15:04 » Автор: Алена Шимко
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