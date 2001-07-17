» » Porsche разрабатывает спорткар, «которого никогда не было» 
Раздел: Авто  
0

Porsche разрабатывает спорткар, «которого никогда не было» 

Porsche разрабатывает спорткар, «которого никогда не было»  «Золотое» Porsche будет готово к 24 августа.

Как известно, именитые производители автомобилей премиального сегмента никогда не брезгуют мелкосерийным выпуском «особых» автомоделей на базе классических версий. На этот раз именитый автобренд Porsche решил выпустить 911-серию «в золоте».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

Как сообщается, в данном случае речь идет о единственном экземпляре. Базовое название автоновинки переводится с английского языка, как «Золотой проект» (Project Gold).

Машина еще в стадии разработки. Однако автопроизводитель уверяет, что «золотое» Porsche будет готово к 24 августа. Этот проект изначально был задуман к семидесятилетнему юбилею компании.

Читайте также: Porsche в Детройте показал новый спорткар

Модель 911 серии будет взята за основу. Однако, как заверяют разработчики, это будет только «обертка». Внутри машина полностью преобразится.

В компании анонсировали поэтапное ознакомление с новинкой. Периодически будут раскрываться отдельные элементы конструкции и дизайна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Porsche, спорткар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:02 » Автор: Едгар Букмирза
     428
     0

Похожие новости по теме

Porshe готовит к выпуску новый спорткар Porshe готовит к выпуску новый спорткар

Уникальная модель в классическом стиле компании получила название Project Gold (Золотой проект).

Новый Porsche Cayman замечен на тестовых испытаниях Новый Porsche Cayman замечен на тестовых испытаниях

Porsche Cayman 718 выпустят в ограниченной редакции.

Единственный в мире: в Украине видели уникальный Porsche Единственный в мире: в Украине видели уникальный Porsche

Автомобиль приобрел коллекционер Porsche из Днепра.

Porsche в Детройте показал новый спорткар Porsche в Детройте показал новый спорткар

Модель получила название GTS 911.

Porsche разрабатывает новую модель кроссовера Porsche разрабатывает новую модель кроссовера

Его дебют запланирован на 2020-ый год.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх