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Раздел: Авто  
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Aston Martin работает над кроссовером DBX

Aston Martin работает над кроссовером DBXАвтомобиль будет в чем-то похож на Bentley Bentayga.

Кстати, машина будет первым кроссовером в линейке британского бренда Aston Martin.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.

О некоторых подробностях проекта рассказал главный инженер компании Мэтт Беккер. Он поделился планами Aston Martin на одной из пресс-конференций, проведенных в рамках прошедшего Гудвуда.

Если верить словам Беккера, создаваемый кроссовер вберет в себя все прогрессивные наработки, имеющиеся в портфеле Aston Martin. Сюда же можно добавить и платформу нового уровня.

Ожидаемые нововведения подразумевают и появление на кроссовере усовершенствованной системы защиты от наката и совершенно новой конструкции пневматических пружин. По данным деталям автомобиль будет в чем-то похож на Bentley Bentayga, Porsche Cayenne.

Не исключено, что кроссовер снабдят силовой установкой от Mercedes-AMG с добавлением к ней электромотора. Вполне возможно, что суммарная мощность системы превысит 700 лошадиных сил.

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Планы относительно сроков появления новинки четко не определены. Но с большей долей вероятности можно утверждать, что дебют состоится в 2019 году.
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 Теги: Aston Martin, DBX, кроссовер

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Вчера, 23:55 » Автор: Едгар Букмирза
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