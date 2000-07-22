Раздел: Авто
Aston Martin работает над кроссовером DBX
Автомобиль будет в чем-то похож на Bentley Bentayga.
Кстати, машина будет первым кроссовером в линейке британского бренда Aston Martin.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
О некоторых подробностях проекта рассказал главный инженер компании Мэтт Беккер. Он поделился планами Aston Martin на одной из пресс-конференций, проведенных в рамках прошедшего Гудвуда.
Если верить словам Беккера, создаваемый кроссовер вберет в себя все прогрессивные наработки, имеющиеся в портфеле Aston Martin. Сюда же можно добавить и платформу нового уровня.
Ожидаемые нововведения подразумевают и появление на кроссовере усовершенствованной системы защиты от наката и совершенно новой конструкции пневматических пружин. По данным деталям автомобиль будет в чем-то похож на Bentley Bentayga, Porsche Cayenne.
Не исключено, что кроссовер снабдят силовой установкой от Mercedes-AMG с добавлением к ней электромотора. Вполне возможно, что суммарная мощность системы превысит 700 лошадиных сил.
Читайте также: Aston Martin похвалился новым кроссовером
Планы относительно сроков появления новинки четко не определены. Но с большей долей вероятности можно утверждать, что дебют состоится в 2019 году.
Кстати, машина будет первым кроссовером в линейке британского бренда Aston Martin.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на CAR.RU.
О некоторых подробностях проекта рассказал главный инженер компании Мэтт Беккер. Он поделился планами Aston Martin на одной из пресс-конференций, проведенных в рамках прошедшего Гудвуда.
Если верить словам Беккера, создаваемый кроссовер вберет в себя все прогрессивные наработки, имеющиеся в портфеле Aston Martin. Сюда же можно добавить и платформу нового уровня.
Ожидаемые нововведения подразумевают и появление на кроссовере усовершенствованной системы защиты от наката и совершенно новой конструкции пневматических пружин. По данным деталям автомобиль будет в чем-то похож на Bentley Bentayga, Porsche Cayenne.
Не исключено, что кроссовер снабдят силовой установкой от Mercedes-AMG с добавлением к ней электромотора. Вполне возможно, что суммарная мощность системы превысит 700 лошадиных сил.
Читайте также: Aston Martin похвалился новым кроссовером
Планы относительно сроков появления новинки четко не определены. Но с большей долей вероятности можно утверждать, что дебют состоится в 2019 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
166
0
Также советуем посмотреть
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
Оставьте свой комментарий