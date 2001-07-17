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Фото обновленного Honda Civic "слили" в Сеть

Фото обновленного Honda Civic "слили" в СетьДебют обновленного Honda Civic Type R намечен на начало следующего года.

Хэтчбек Honda Civic Type R — машина культовая и в последнем поколении пользуется ажиотажным спросом. Но японцы решили немного обновить эту модель, пишет Хроника.инфо со ссылкой на motorpage.

Британский завод компании (единственный, где собирают хот-хэтч) не справляется с заказами, срок ожидания заказанной машины растягивается на месяц и более. Обновить Civic Type R решили для того, чтобы привести внешность в соответствие с новым стилистическим направлением компании.

Судя по шпионским фотографиям, изменения во внешности будут минимальными и коснутся бамперов и радиаторной решетки (обычный Civic уже получил новые фары, передний бампер и радиаторную решетку). В салоне появится новая мультимедийная система.

А вот мотор, скорее всего, не тронут. Двухлитровый турбомотор мощностью 320 л.с. и так работает на пределе своих возможностей и дальнейшая его форсировка может привести к значительной потере в надежности силового агрегата.

Тем не менее, кое какие изменения в технической части будут: инженеры Honda модернизируют подвеску Civic Type R, с тем, чтобы улучшить управляемость хот-хэтча. Это важно для того, чтобы противостоять новому Renault Megane RS, который в версии Cup имеет заднюю активную подвеску.

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Дебют обновленного Honda Civic Type R намечен на начало следующего года.
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 Теги: Honda Civic, шпионские фото

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Сегодня, 13:20 » Автор: Ирина Шевченко
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