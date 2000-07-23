Раздел: Авто
Немецкое ателье показало агрессивный тюнинг родстера BMW i8
Спорткар получил значительные внешние изменения.
Поставки спорткара без крыши только-только стартовали, а немецкая тюнинговая компания AC Schnitzer разработала аэропакет, ориентированный на тех, кому экстерьер i8 Roadster кажется скучным. Техническую составляющую оставили нетронутой, а вот «внешность» стала агрессивнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.
Внешне версия от AC Schnitzer хвастает карбоновыми вставками по периметру кузова, спереди красуется более изящная решетка радиатора с вертикальными секторами, а на переднем бампере появились канарды в стиле гонок DTM.
Сбоку – стильные накладки на ручки и мощные боковые юбки. Зеркала теперь также выполнены из карбона и легких композитных материалов. Сзади же покупателям предложат установить мощный диффузор и опциональное антикрыло.
В интерьере стало больше полированного алюминия. Накладки на педали, контроллер системы BMW iDrive и часть подлокотников блестят и контрастируют с цветом салона. Незначительные изменения коснулись и подвески, а именно колёс и настроек.
BMW i8 Roadster от AC Schnitzer на 20 мм (по передку) и на-25 мм (по корме) ниже «стандартной», и её подвеска перенастроена иначе, теперь она более жёсткая. Тюнинговая компания снабдила модель легкосплавными дисками, каждый из которых на 4,4 кг легче базовых мультиспицевых.
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Силовая установка осталась всё той же. Суммарная мощность составляет 369 л.с., а разгон до сотни по прежнему занимает 4,4 секунды. Максимальная скорость ограничена производителем на отметке в 250 км/ч.
Поставки спорткара без крыши только-только стартовали, а немецкая тюнинговая компания AC Schnitzer разработала аэропакет, ориентированный на тех, кому экстерьер i8 Roadster кажется скучным. Техническую составляющую оставили нетронутой, а вот «внешность» стала агрессивнее, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MotorGlobe.
Внешне версия от AC Schnitzer хвастает карбоновыми вставками по периметру кузова, спереди красуется более изящная решетка радиатора с вертикальными секторами, а на переднем бампере появились канарды в стиле гонок DTM.
Сбоку – стильные накладки на ручки и мощные боковые юбки. Зеркала теперь также выполнены из карбона и легких композитных материалов. Сзади же покупателям предложат установить мощный диффузор и опциональное антикрыло.
В интерьере стало больше полированного алюминия. Накладки на педали, контроллер системы BMW iDrive и часть подлокотников блестят и контрастируют с цветом салона. Незначительные изменения коснулись и подвески, а именно колёс и настроек.
BMW i8 Roadster от AC Schnitzer на 20 мм (по передку) и на-25 мм (по корме) ниже «стандартной», и её подвеска перенастроена иначе, теперь она более жёсткая. Тюнинговая компания снабдила модель легкосплавными дисками, каждый из которых на 4,4 кг легче базовых мультиспицевых.
Читайте также: Техосмотр в Украине может снова стать обязательным
Силовая установка осталась всё той же. Суммарная мощность составляет 369 л.с., а разгон до сотни по прежнему занимает 4,4 секунды. Максимальная скорость ограничена производителем на отметке в 250 км/ч.
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