» » Audi выпустила тизер обновленного Q3
Раздел: Авто  
0

Audi выпустила тизер обновленного Q3

Audi выпустила тизер обновленного Q3 Самая продаваемая модель немецкого бренда готовится к обновлению.

Официальная премьера новинки должна состоять уже 25 июля, а пока немецкая компания продолжает дразнить поклонников модели тизерами. На этот раз в Сети появилось видео, на котором можно рассмотреть некоторые детали рестайлингового Audi Q3, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В процессе обновления автомобиль получит новую радиаторную решетку с трехмерным эффектом и светодиодные ДХО оригинальной формы. Также кроссовер обзаведется современной головной оптикой с адаптивными функциями и подвижными элементами. Салон новинки пока не рассекречен, но по ожиданиям экспертов автомобиль получит современную фирменную электронную панель приборов с 12-дюймовым дисплеем.

Читайте также: Британец придумал гениальный способ мести плохим автодилерам

Предположительно, 25 июля состоится онлайн-презентация модели, которая на данный момент является самой продаваемой у бренда. Публично Audi Q3, скорее всего, покажут в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре текущего года.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Audi, Q3, тизер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
     160
     0

Похожие новости по теме

Audi анонсировала премьеру нового кроссовера Q8 Audi анонсировала премьеру нового кроссовера Q8

Главные конкуренты новинки – Mercedes-Benz GLE Coupe и BMW X6.

Обновленный Audi A6 порадует фанатов необычными решениями Обновленный Audi A6 порадует фанатов необычными решениями

Сообщается, что автомобиль получит уникальную приборную панель.

Рассекречен дизайн нового внедорожника Audi Q3 Рассекречен дизайн нового внедорожника Audi Q3

Дизайнеры представили, как будет выглядеть новый Audi Q3

Опубликован новый тизер седана Audi A8 Опубликован новый тизер седана Audi A8

На снимке видны детали оптики будущего автомобиля.

Audi показала на видео новый концепт E-Tron Audi показала на видео новый концепт E-Tron

Премьера прототипа состоится 18 апреля на автосалоне в Шанхае.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх