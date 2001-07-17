Раздел: Авто
Audi выпустила тизер обновленного Q3
Самая продаваемая модель немецкого бренда готовится к обновлению.
Официальная премьера новинки должна состоять уже 25 июля, а пока немецкая компания продолжает дразнить поклонников модели тизерами. На этот раз в Сети появилось видео, на котором можно рассмотреть некоторые детали рестайлингового Audi Q3, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В процессе обновления автомобиль получит новую радиаторную решетку с трехмерным эффектом и светодиодные ДХО оригинальной формы. Также кроссовер обзаведется современной головной оптикой с адаптивными функциями и подвижными элементами. Салон новинки пока не рассекречен, но по ожиданиям экспертов автомобиль получит современную фирменную электронную панель приборов с 12-дюймовым дисплеем.
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Предположительно, 25 июля состоится онлайн-презентация модели, которая на данный момент является самой продаваемой у бренда. Публично Audi Q3, скорее всего, покажут в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре текущего года.
Официальная премьера новинки должна состоять уже 25 июля, а пока немецкая компания продолжает дразнить поклонников модели тизерами. На этот раз в Сети появилось видео, на котором можно рассмотреть некоторые детали рестайлингового Audi Q3, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В процессе обновления автомобиль получит новую радиаторную решетку с трехмерным эффектом и светодиодные ДХО оригинальной формы. Также кроссовер обзаведется современной головной оптикой с адаптивными функциями и подвижными элементами. Салон новинки пока не рассекречен, но по ожиданиям экспертов автомобиль получит современную фирменную электронную панель приборов с 12-дюймовым дисплеем.
Читайте также: Британец придумал гениальный способ мести плохим автодилерам
Предположительно, 25 июля состоится онлайн-презентация модели, которая на данный момент является самой продаваемой у бренда. Публично Audi Q3, скорее всего, покажут в рамках Франкфуртского автосалона в сентябре текущего года.
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