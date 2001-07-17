Раздел: Авто
Peugeot возрождает полноприводную модель 508 GT
Компания возрождает полноприводные модели после 20-летнего перерыва.
Напомним, что последний автомобиль, который получил систему полного привода, был Peugeot 405. Спустя 20 лет появится новая модель — 508 GT. Новинка оснащается гибридной силовой установкой, таким образом переднюю ось будет приводить в движение ДВС, а заднюю — электромотор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Peugeot 508 GT уже была замечена во время тестирования. Автомобиль получит 1,6-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная производительность силовой установки составит примерно 200-210 л.с.
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В продажу новинка должна выйти в 2019 году.
Напомним, что последний автомобиль, который получил систему полного привода, был Peugeot 405. Спустя 20 лет появится новая модель — 508 GT. Новинка оснащается гибридной силовой установкой, таким образом переднюю ось будет приводить в движение ДВС, а заднюю — электромотор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Peugeot 508 GT уже была замечена во время тестирования. Автомобиль получит 1,6-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная производительность силовой установки составит примерно 200-210 л.с.
Читайте также: Fiat возрождает модель Topolino
В продажу новинка должна выйти в 2019 году.
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