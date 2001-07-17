» » Peugeot возрождает полноприводную модель 508 GT
Раздел: Авто  
0

Peugeot возрождает полноприводную модель 508 GT

Peugeot возрождает полноприводную модель 508 GTКомпания возрождает полноприводные модели после 20-летнего перерыва.

Напомним, что последний автомобиль, который получил систему полного привода, был Peugeot 405. Спустя 20 лет появится новая модель — 508 GT. Новинка оснащается гибридной силовой установкой, таким образом переднюю ось будет приводить в движение ДВС, а заднюю — электромотор, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Peugeot 508 GT уже была замечена во время тестирования. Автомобиль получит 1,6-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Суммарная производительность силовой установки составит примерно 200-210 л.с.

Читайте также: Fiat возрождает модель Topolino
В продажу новинка должна выйти в 2019 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Peugeot, 508 GT, полный привод

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:21 » Автор: Алена Шимко
     380
     0

Похожие новости по теме

Peugeot 508 GT оснастят полным приводом Peugeot 508 GT оснастят полным приводом

Последней моделью французского бренда с полным приводом был Peugeot 405 в модификации T16.

«Горячий» хэтчбек Peugeot 208 GTi станет электрокаром «Горячий» хэтчбек Peugeot 208 GTi станет электрокаром

«Горячий» хэтчбек Peugeot 208 GTi нового поколения получит версию с электрической силовой установкой.

Peugeot готовит к выпуску заряженный кроссовер Peugeot готовит к выпуску заряженный кроссовер

Гибрид Peugeot 3008 будет единственной полноприводной модификацией в линейке модели.

Новый Volkswagen Golf GTI получит 290-сильный двигатель Новый Volkswagen Golf GTI получит 290-сильный двигатель

Новое поколение Golf может также получить R-версию.

Fiat возрождает модель Topolino Fiat возрождает модель Topolino

Fiat Topolino производился с 1936 по 1955 г.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх