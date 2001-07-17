Раздел: Авто
Jeep представил новый Commander
Американская марка представила новый кроссовер Commander.
Пока модель можно купить только на одном рынке, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
В апреле этого года в Китае стартовали продажи семиместного вседорожника Jeep Grand Commander, внешний облик которого создан по мотивам концепта Yuntu, дебютировавшего в 2017-м. Теперь же на «поднебесный» рынок выходит пятиместная модификация – такой кроссовер лишился приставки Grand. Напомним, новый кроссовер Jeep с несущим кузовом построен на растянутой фиатовской платформе Compact US Wide с поперечным расположением двигателя, которая также лежит в основе Cherokee. Между тем в линейке Jeep уже была модель с названием Commander: в 2005-2010 годах под таким именем выпускали рамный внедорожник.
Внешне от трёхрядного SUV новый «просто» Commander можно отличить лишь по иной хромированной вставке на переднем бампере да по-другому оформленным противотуманкам. Габариты у обоих вариантов одинаковые: длина равна 4 873 мм, ширина – 1 892 мм, высота – 1 738 мм, колесная база – 2 800 мм.
Передняя часть салона Jeep Commander изменений не претерпела, сзади убрали дополнительные воздуховоды вентиляции и ремни безопасности, в грузовом отсеке – иная левая панель обшивки. А вот объем багажника в Jeep не приводят — ни семиместного Grand Commander, ни пятиместного варианта.
Мотор также един для обеих версий: кросс оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 с отдачей в 234 или 265 л.с., которая сочетается с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Jeep Commander/Grand Commander с 234-сильным двигателем – переднеприводный, у модели с более мощным мотором имеется муфта подключения задних колес. По неофициальным данным, в следующем году у SUV может появиться гибридная модификация, но подробностей об установке такого Джипа пока нет.
Как и для семиместного кроссовера, для Commander предусмотрены: климат-контроль, мультимедийная система с голосовым управлением, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, автопарковщик, панорамная крыша, подогрев сидений первого и второго рядов, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, система бесконтактного открывания багажника.
Цена пятиместного вседорожника лежит в диапазоне от 259 800 до 315 800 юаней ($38 383 - $46 657). Трёхрядный Jeep Commander стоит от 279 800 до 409 800 юаней ($41 338 - $60 545). Одним из главных конкурентов новинки Jeep является Toyota Highlander (4 890/1 925/1 720 мм, колесная база – 2 790 мм): «японец» с пятью местами в Китае обойдется в 239 800 юаней ($35 428), семиместный вариант там стоит от 248 800 юаней ($36 758).
Отметим, Grand Commander в Поднебесной стартовал неубедительно: в мае 2018-го было реализовано лишь 326 таких автомобилей. Для сравнения, Toyota Highlander в том же месяце разошелся тиражом в 9 227 экземпляров.
Читайте также: Новый Jeep Grand Commander наконец начали производить
Производство Commander/Grand Commander налажено в Китае на заводе СП концернов FCA и GAC. Изначально новинка была заявлена как эксклюзивная модель для «поднебесного» рынка. Однако, по неофициальным данным, SUV все же появится и в других странах – в частности, Коммандер может добраться до Индии и Южной Америки.
Пока модель можно купить только на одном рынке, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
В апреле этого года в Китае стартовали продажи семиместного вседорожника Jeep Grand Commander, внешний облик которого создан по мотивам концепта Yuntu, дебютировавшего в 2017-м. Теперь же на «поднебесный» рынок выходит пятиместная модификация – такой кроссовер лишился приставки Grand. Напомним, новый кроссовер Jeep с несущим кузовом построен на растянутой фиатовской платформе Compact US Wide с поперечным расположением двигателя, которая также лежит в основе Cherokee. Между тем в линейке Jeep уже была модель с названием Commander: в 2005-2010 годах под таким именем выпускали рамный внедорожник.
Внешне от трёхрядного SUV новый «просто» Commander можно отличить лишь по иной хромированной вставке на переднем бампере да по-другому оформленным противотуманкам. Габариты у обоих вариантов одинаковые: длина равна 4 873 мм, ширина – 1 892 мм, высота – 1 738 мм, колесная база – 2 800 мм.
Передняя часть салона Jeep Commander изменений не претерпела, сзади убрали дополнительные воздуховоды вентиляции и ремни безопасности, в грузовом отсеке – иная левая панель обшивки. А вот объем багажника в Jeep не приводят — ни семиместного Grand Commander, ни пятиместного варианта.
Мотор также един для обеих версий: кросс оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 с отдачей в 234 или 265 л.с., которая сочетается с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Jeep Commander/Grand Commander с 234-сильным двигателем – переднеприводный, у модели с более мощным мотором имеется муфта подключения задних колес. По неофициальным данным, в следующем году у SUV может появиться гибридная модификация, но подробностей об установке такого Джипа пока нет.
Как и для семиместного кроссовера, для Commander предусмотрены: климат-контроль, мультимедийная система с голосовым управлением, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, автопарковщик, панорамная крыша, подогрев сидений первого и второго рядов, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, система бесконтактного открывания багажника.
Цена пятиместного вседорожника лежит в диапазоне от 259 800 до 315 800 юаней ($38 383 - $46 657). Трёхрядный Jeep Commander стоит от 279 800 до 409 800 юаней ($41 338 - $60 545). Одним из главных конкурентов новинки Jeep является Toyota Highlander (4 890/1 925/1 720 мм, колесная база – 2 790 мм): «японец» с пятью местами в Китае обойдется в 239 800 юаней ($35 428), семиместный вариант там стоит от 248 800 юаней ($36 758).
Отметим, Grand Commander в Поднебесной стартовал неубедительно: в мае 2018-го было реализовано лишь 326 таких автомобилей. Для сравнения, Toyota Highlander в том же месяце разошелся тиражом в 9 227 экземпляров.
Читайте также: Новый Jeep Grand Commander наконец начали производить
Производство Commander/Grand Commander налажено в Китае на заводе СП концернов FCA и GAC. Изначально новинка была заявлена как эксклюзивная модель для «поднебесного» рынка. Однако, по неофициальным данным, SUV все же появится и в других странах – в частности, Коммандер может добраться до Индии и Южной Америки.
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