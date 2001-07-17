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Раздел: Авто  
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Jeep представил новый Commander

Jeep представил новый Commander Американская марка представила новый кроссовер Commander.

Пока модель можно купить только на одном рынке, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

В апреле этого года в Китае стартовали продажи семиместного вседорожника Jeep Grand Commander, внешний облик которого создан по мотивам концепта Yuntu, дебютировавшего в 2017-м. Теперь же на «поднебесный» рынок выходит пятиместная модификация – такой кроссовер лишился приставки Grand. Напомним, новый кроссовер Jeep с несущим кузовом построен на растянутой фиатовской платформе Compact US Wide с поперечным расположением двигателя, которая также лежит в основе Cherokee. Между тем в линейке Jeep уже была модель с названием Commander: в 2005-2010 годах под таким именем выпускали рамный внедорожник.

Внешне от трёхрядного SUV новый «просто» Commander можно отличить лишь по иной хромированной вставке на переднем бампере да по-другому оформленным противотуманкам. Габариты у обоих вариантов одинаковые: длина равна 4 873 мм, ширина – 1 892 мм, высота – 1 738 мм, колесная база – 2 800 мм.

Передняя часть салона Jeep Commander изменений не претерпела, сзади убрали дополнительные воздуховоды вентиляции и ремни безопасности, в грузовом отсеке – иная левая панель обшивки. А вот объем багажника в Jeep не приводят — ни семиместного Grand Commander, ни пятиместного варианта.

Мотор также един для обеих версий: кросс оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 с отдачей в 234 или 265 л.с., которая сочетается с девятиступенчатым «автоматом» ZF. Jeep Commander/Grand Commander с 234-сильным двигателем – переднеприводный, у модели с более мощным мотором имеется муфта подключения задних колес. По неофициальным данным, в следующем году у SUV может появиться гибридная модификация, но подробностей об установке такого Джипа пока нет.

Как и для семиместного кроссовера, для Commander предусмотрены: климат-контроль, мультимедийная система с голосовым управлением, круиз-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, автопарковщик, панорамная крыша, подогрев сидений первого и второго рядов, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, система бесконтактного открывания багажника.

Цена пятиместного вседорожника лежит в диапазоне от 259 800 до 315 800 юаней ($38 383 - $46 657). Трёхрядный Jeep Commander стоит от 279 800 до 409 800 юаней ($41 338 - $60 545). Одним из главных конкурентов новинки Jeep является Toyota Highlander (4 890/1 925/1 720 мм, колесная база – 2 790 мм): «японец» с пятью местами в Китае обойдется в 239 800 юаней ($35 428), семиместный вариант там стоит от 248 800 юаней ($36 758).

Отметим, Grand Commander в Поднебесной стартовал неубедительно: в мае 2018-го было реализовано лишь 326 таких автомобилей. Для сравнения, Toyota Highlander в том же месяце разошелся тиражом в 9 227 экземпляров.

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Производство Commander/Grand Commander налажено в Китае на заводе СП концернов FCA и GAC. Изначально новинка была заявлена как эксклюзивная модель для «поднебесного» рынка. Однако, по неофициальным данным, SUV все же появится и в других странах – в частности, Коммандер может добраться до Индии и Южной Америки.
Jeep представил новый Commander
Jeep представил новый Commander
Jeep представил новый Commander
Jeep представил новый Commander
Jeep представил новый Commander
Jeep представил новый Commander
Jeep представил новый Commander
Jeep представил новый Commander
Jeep представил новый Commander
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 Теги: Jeep, Commander

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Сегодня, 15:43 » Автор: Алена Шимко
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