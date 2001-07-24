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Раздел: Авто  
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Украинским водителям напомнили о важном правовом нюансе

Украинским водителям напомнили о важном правовом нюансе Предъявлять страховку без четких правовых оснований не обязательно.

Суды массово признают действия полицейских незаконными и продолжают отменять штрафы полиции за безосновательное требование полиса страхования, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

Не предъявление полицейскому страховки влечет наложение штрафа в размере 425 грн. Однако требовать для проверки полис страхования полицейские имеют при наличии двух конкретных случаев:

- при составлении протокола о нарушениях правил дорожного движения;
- при оформлении дорожно-транспортного происшествия.

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Если же полицейский не осуществляет в отношении вас процедуры составления протокола или не оформляет ДТП, он не имеет права требовать у вас полис страхования!
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 Теги: страховка, штраф

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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