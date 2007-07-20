» » Chevrolet прекратил серийное производство одного из фургонов
Раздел: Авто  
0

Chevrolet прекратил серийное производство одного из фургонов

Chevrolet прекратил серийное производство одного из фургоновChevrolet прекратил серийное производство фургона Chevrolet City Express.

Причина – плохой спрос, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.

Chevrolet City Express официального дебютировал в 2014 году на Чикагском автосалоне. В ноябре того же года началось его серийное производство. Однако, как видите, оно продолжалось не очень долго по меркам автомобильной промышленности. И все из-за плохих продаж.

С ноября 2014 года по сегодняшний день в США было продано всего чуть более 30 000 фургонов City Express. А вот, например, продажи Ford Transit Connect с 2013 года составляют в среднем более 42 500 экземпляров ежегодно.

City Express был построен на базе Nissan NV200. Однако, как это ни странно, Nissan NV200 продается гораздо лучше, чем его «родственник». С чем это связано – трудно сказать.

То, что концерн GM может прекратить выпускать City Express, в принципе, не было секретом. На это американский автогигант несколько раз намекал своим дилером. Впервые – в прошлом году.

Читайте также: Стартовало серийное производство кроссовера Сowin Х3

GM отказался официально комментировать причины, по которым снят с производства Chevrolet City Express. Этого и можно было ожидать. Следует отметить, что Nissan по-прежнему является «приверженцем компактных фургонов».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Chevrolet, Chevrolet City Express, закрытие производства

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:25 » Автор: Алена Шимко
     221
     0

Похожие новости по теме

Chevrolet Volt останется без преемника Chevrolet Volt останется без преемника

Chevrolet снимает с производства популярную модель.

Nissan начала серийное производство Leaf нового поколения Nissan начала серийное производство Leaf нового поколения

Leaf нового поколения получил более красивый дизайн кузова, чем модель первого поколения.

Chevrolet представил дизельную модель Chevrolet представил дизельную модель

В Лос-Анджелесе презентовали обновленный Chevrolet Express.

Стартовало серийное производство кроссовера Cowin X3 Стартовало серийное производство кроссовера Cowin X3

Также появятся турбированная и гибридная версии новинки.

Infiniti презентовала серийный электрокар Infiniti презентовала серийный электрокар

Серийное производство новой модели ожидается в конце 2014 года.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх