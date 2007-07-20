Раздел: Авто
Chevrolet прекратил серийное производство одного из фургонов
Chevrolet прекратил серийное производство фургона Chevrolet City Express.
Причина – плохой спрос, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Chevrolet City Express официального дебютировал в 2014 году на Чикагском автосалоне. В ноябре того же года началось его серийное производство. Однако, как видите, оно продолжалось не очень долго по меркам автомобильной промышленности. И все из-за плохих продаж.
С ноября 2014 года по сегодняшний день в США было продано всего чуть более 30 000 фургонов City Express. А вот, например, продажи Ford Transit Connect с 2013 года составляют в среднем более 42 500 экземпляров ежегодно.
City Express был построен на базе Nissan NV200. Однако, как это ни странно, Nissan NV200 продается гораздо лучше, чем его «родственник». С чем это связано – трудно сказать.
То, что концерн GM может прекратить выпускать City Express, в принципе, не было секретом. На это американский автогигант несколько раз намекал своим дилером. Впервые – в прошлом году.
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GM отказался официально комментировать причины, по которым снят с производства Chevrolet City Express. Этого и можно было ожидать. Следует отметить, что Nissan по-прежнему является «приверженцем компактных фургонов».
Причина – плохой спрос, передает Хроника.инфо со ссылкой на news.infocar.ua.
Chevrolet City Express официального дебютировал в 2014 году на Чикагском автосалоне. В ноябре того же года началось его серийное производство. Однако, как видите, оно продолжалось не очень долго по меркам автомобильной промышленности. И все из-за плохих продаж.
С ноября 2014 года по сегодняшний день в США было продано всего чуть более 30 000 фургонов City Express. А вот, например, продажи Ford Transit Connect с 2013 года составляют в среднем более 42 500 экземпляров ежегодно.
City Express был построен на базе Nissan NV200. Однако, как это ни странно, Nissan NV200 продается гораздо лучше, чем его «родственник». С чем это связано – трудно сказать.
То, что концерн GM может прекратить выпускать City Express, в принципе, не было секретом. На это американский автогигант несколько раз намекал своим дилером. Впервые – в прошлом году.
Читайте также: Стартовало серийное производство кроссовера Сowin Х3
GM отказался официально комментировать причины, по которым снят с производства Chevrolet City Express. Этого и можно было ожидать. Следует отметить, что Nissan по-прежнему является «приверженцем компактных фургонов».
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