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Раздел: Авто  
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Aston Martin определился со сроком запуска в серию кроссовера

Aston Martin определился со сроком запуска в серию кроссовераКроссовер Aston Martin получит название Varekai.

Британский производитель спорткаров Aston Martin подтвердил дату запуска в производство первого кроссовера. Сборку модели наладят на предприятии в Сейнт-Атане, Южный Уэльс, в конце 2019 года. Сейчас на площадке, которая состоит из трех ангаров, ранее принадлежавших Министерству обороны Великобритании, ведутся строительные и подготовительные работы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

По предварительной информации, кроссовер Aston Martin получит название Varekai. Гамма двигателей модели будет состоять только из бензиновых агрегатов: турбомотора V12, собственной разработки Aston Martin, и «битуровосьмерки» Mercedes-AMG, как у Vantage нового поколения. От гибридных и дизельных силовых установок решено отказаться из-за высокой стоимости.

Электрической модификации Varekai также не будет. Производством электрокаров, в том числе кроссоверов, займется принадлежащая Aston Martin марка Lagonda. Как будет выглядеть электрический вседорожник компания продемонстрировала весной на Женевском автосалоне.

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Предвестника кроссовера Aston Martin представили в 2015 году на автосалоне в Женеве. Прототип под названием DBX оснастили электромоторами, расположенными в ступицах колес, карбон-керамическими тормозными дисками и системой рекуперации кинетической энергии KERS.
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 Теги: Aston Martin, Varekai, кроссовер

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Сегодня, 20:28 » Автор: Едгар Букмирза
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