Раздел: Авто
Эти советы помогут при выборе автомобильных шин
Эксперт назвал три главных рекомендации.
Сегодня выбор автомобильных шин огромен: от китайской дешевой «резины» до премиальных покрышек от именитых европейских производителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Как не запутаться в этом многообразии предложений? Ответов на этот вопрос существует несколько:
- ориентироваться на исследования;
- довериться экспертам;
- разобраться самостоятельно.
А теперь по каждому из этих пунктов по порядку.
Ориентироваться на исследования
Ежегодно множество авторитетных автомобильных изданий тестирует десятки моделей шин для автомобилей. В обзорах можно найти испытания, как дорогой, так и бюджетной «обувки» для «стальных коней».
Например, на нашем сайте вы можете найти рейтинг летних шин, который составило именитое британское издание Auto Express. Существует множество других подобных исследований, которые публикуются ежегодно.
Главный плюс профессиональных обзоров: эксперты подробно описывают преимущества и недостатки испытуемых моделей. Также солидные издания имеют специальное оборудование, которое позволяет им проводить полный спектр исследований, включая износостойкость.
Среди очевидных минусов рейтингов – ограниченный выбор. Далеко не всегда потребителю по тем или иным причинам подходят покрышки из списка, составленного экспертами.
Довериться экспертам
Этот вариант еще проще. И сегодня, чтобы им воспользоваться, даже необязательна консультация «живого» человека. Как правило, в специализированных интернет магазинах шин и дисков есть специальные фильтры, которые позволяют подобрать варианты покрышек для конкретной модели машины.
Правда, вам все равно придется выбирать из предложенного многообразия. И вот тут уж придется кое-что усвоить о современных автомобильных шинах.
Разбираемся самостоятельно
Всего существует три вида шин: летние, зимние и всесезонные. Главный критерий, который их различает, — это состав резиновой смеси, из которого покрышки изготовлены. От «рецепта» зависит то, как резина реагирует на разные температры. Например, летняя покрышка хорошо себя чувствует при высоких температурах. А при морозах она «дубеет» и теряет сцепление с дорогой.
Еще один немаловажный аспект – рисунок протектора. От него зависит, как автомобиль будет себя вести в разных дорожных условиях: на мокрой дороге, в снегу или на льду.
Также у каждой покрышки есть свои параметры. Например, возьмем шину 215 65 R16 где:
- 215 – это ширина шины;
- 65 – ее профиль;
- R16 – диаметр.
Поэтому перед тем, как выбирать покрышки, вам нужно узнать, какая именно резина подойдет вашей модели автомобиля.
Не нужно забывать и о том, что каждая шина имеет, так называемый, индекс скорости – условное обозначение скорости, которое показывает максимальную расчетную скорость шины. Если частенько превышать скоростной лимит, шина может деформироваться, или вовсе «отдать богу душу».
А вот если вы любите на своем авто покататься по Европе, то не стоит покупать шины с шипами – в некоторых европейских странах эксплуатация подобных покрышек запрещена.
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И напоследок пару советов тем, что нужно делать, чтобы из-за шин не увеличивался расход топлива:
- не используйте зимние шины летом – зимние шины в силу своей специфики больше «прилипают» к дороге;
- вовремя меняйте резину – из-за изношенного протектора увеличивается сопротивление качению;
- следите за давлением в шинах – у плохо накаченных шин увеличивается пятно контакта с дорогой, что также приводит к увеличению расхода топлива.
Сегодня выбор автомобильных шин огромен: от китайской дешевой «резины» до премиальных покрышек от именитых европейских производителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на CarDiagram.
Как не запутаться в этом многообразии предложений? Ответов на этот вопрос существует несколько:
- ориентироваться на исследования;
- довериться экспертам;
- разобраться самостоятельно.
А теперь по каждому из этих пунктов по порядку.
Ориентироваться на исследования
Ежегодно множество авторитетных автомобильных изданий тестирует десятки моделей шин для автомобилей. В обзорах можно найти испытания, как дорогой, так и бюджетной «обувки» для «стальных коней».
Например, на нашем сайте вы можете найти рейтинг летних шин, который составило именитое британское издание Auto Express. Существует множество других подобных исследований, которые публикуются ежегодно.
Главный плюс профессиональных обзоров: эксперты подробно описывают преимущества и недостатки испытуемых моделей. Также солидные издания имеют специальное оборудование, которое позволяет им проводить полный спектр исследований, включая износостойкость.
Среди очевидных минусов рейтингов – ограниченный выбор. Далеко не всегда потребителю по тем или иным причинам подходят покрышки из списка, составленного экспертами.
Довериться экспертам
Этот вариант еще проще. И сегодня, чтобы им воспользоваться, даже необязательна консультация «живого» человека. Как правило, в специализированных интернет магазинах шин и дисков есть специальные фильтры, которые позволяют подобрать варианты покрышек для конкретной модели машины.
Правда, вам все равно придется выбирать из предложенного многообразия. И вот тут уж придется кое-что усвоить о современных автомобильных шинах.
Разбираемся самостоятельно
Всего существует три вида шин: летние, зимние и всесезонные. Главный критерий, который их различает, — это состав резиновой смеси, из которого покрышки изготовлены. От «рецепта» зависит то, как резина реагирует на разные температры. Например, летняя покрышка хорошо себя чувствует при высоких температурах. А при морозах она «дубеет» и теряет сцепление с дорогой.
Еще один немаловажный аспект – рисунок протектора. От него зависит, как автомобиль будет себя вести в разных дорожных условиях: на мокрой дороге, в снегу или на льду.
Также у каждой покрышки есть свои параметры. Например, возьмем шину 215 65 R16 где:
- 215 – это ширина шины;
- 65 – ее профиль;
- R16 – диаметр.
Поэтому перед тем, как выбирать покрышки, вам нужно узнать, какая именно резина подойдет вашей модели автомобиля.
Не нужно забывать и о том, что каждая шина имеет, так называемый, индекс скорости – условное обозначение скорости, которое показывает максимальную расчетную скорость шины. Если частенько превышать скоростной лимит, шина может деформироваться, или вовсе «отдать богу душу».
А вот если вы любите на своем авто покататься по Европе, то не стоит покупать шины с шипами – в некоторых европейских странах эксплуатация подобных покрышек запрещена.
Читайте также: BMW X4 M впервые сфотографировали без камуфляжа
И напоследок пару советов тем, что нужно делать, чтобы из-за шин не увеличивался расход топлива:
- не используйте зимние шины летом – зимние шины в силу своей специфики больше «прилипают» к дороге;
- вовремя меняйте резину – из-за изношенного протектора увеличивается сопротивление качению;
- следите за давлением в шинах – у плохо накаченных шин увеличивается пятно контакта с дорогой, что также приводит к увеличению расхода топлива.
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