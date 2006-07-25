Эти советы помогут при выборе автомобильных шин

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Пришла пора «переобувать» свой автомобиль с летних шин на зимние, потому как практически по всей Украине уже пошёл первый снег и начались заморозки, а это значит, что гололедица на дорогах неизбежна. Эксперты, которые занимаются продажей и установкой автомобильных шин говорят о том, что главное — выбрать правильные шины. В