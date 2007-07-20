Раздел: Авто
Фото обновленного Ford Mondeo "слили" в Сеть
Продажи новинки начнутся осенью этого года.
В Европе во время дорожных тестов заметили обновленный Ford Mondeo в кузове универсал.
Прототип, замеченный фотошпионами, судя по всему, имеет комплектацию Titanium. Единственное что ему не хватает – светодиодных фар. У него немного замаскированы передняя и задние части. В общем, обновления будут минимальными.
Видимо, некоторые изменения произойдут и в салоне. Без этого не обходится ни одно обновление. Тем более, что Ford за этим тщательно следит. К сожалению, пока про салон нам ничего не известно.
В любом случае, самые серьезные изменения произошли, как говорится, по технической части, а не в дизайне кузова или в салоне. Речь идет про новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Она заменит старую 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Кроме того, двигатели, которыми оснащается эта модель, будут модернизированы. Они станут мощней и экономичней. Жителям Европы обновленный Mondeo по-прежнему будет предлагаться и с дизельным двигателем (может быть, это будет новый 2,0 л дизель EcoBlue). В общем, американцы в Европе пока от дизельных моторов не отказываются.
Mondeo получит также усовершенствованную систему помощи водителю Co-Pilot 360. В нее войдут автоматическое экстренное торможение, контроль «слепых» зон, предупреждение о выезде из полосы движения. Эта система уже используется на обновленном Ford Fusion.
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Что же касается нового поколения Ford Mondeo, то, вопреки сообщениям некоторых СМИ, его всё-таки разработают. Причем за основу возьмут ту же платформу, которая использовалась для нового Ford Focus.
В Европе во время дорожных тестов заметили обновленный Ford Mondeo в кузове универсал.
Прототип, замеченный фотошпионами, судя по всему, имеет комплектацию Titanium. Единственное что ему не хватает – светодиодных фар. У него немного замаскированы передняя и задние части. В общем, обновления будут минимальными.
Видимо, некоторые изменения произойдут и в салоне. Без этого не обходится ни одно обновление. Тем более, что Ford за этим тщательно следит. К сожалению, пока про салон нам ничего не известно.
В любом случае, самые серьезные изменения произошли, как говорится, по технической части, а не в дизайне кузова или в салоне. Речь идет про новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Она заменит старую 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Кроме того, двигатели, которыми оснащается эта модель, будут модернизированы. Они станут мощней и экономичней. Жителям Европы обновленный Mondeo по-прежнему будет предлагаться и с дизельным двигателем (может быть, это будет новый 2,0 л дизель EcoBlue). В общем, американцы в Европе пока от дизельных моторов не отказываются.
Mondeo получит также усовершенствованную систему помощи водителю Co-Pilot 360. В нее войдут автоматическое экстренное торможение, контроль «слепых» зон, предупреждение о выезде из полосы движения. Эта система уже используется на обновленном Ford Fusion.
Читайте также: Закон о "евробляхах": активисты выдвинули новые требования
Что же касается нового поколения Ford Mondeo, то, вопреки сообщениям некоторых СМИ, его всё-таки разработают. Причем за основу возьмут ту же платформу, которая использовалась для нового Ford Focus.
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