» » Фото обновленного Ford Mondeo "слили" в Сеть
Раздел: Авто  
0

Фото обновленного Ford Mondeo "слили" в Сеть

Фото обновленного Ford Mondeo "слили" в СетьПродажи новинки начнутся осенью этого года.

В Европе во время дорожных тестов заметили обновленный Ford Mondeo в кузове универсал.

Прототип, замеченный фотошпионами, судя по всему, имеет комплектацию Titanium. Единственное что ему не хватает – светодиодных фар. У него немного замаскированы передняя и задние части. В общем, обновления будут минимальными.

Видимо, некоторые изменения произойдут и в салоне. Без этого не обходится ни одно обновление. Тем более, что Ford за этим тщательно следит. К сожалению, пока про салон нам ничего не известно.

В любом случае, самые серьезные изменения произошли, как говорится, по технической части, а не в дизайне кузова или в салоне. Речь идет про новую 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Она заменит старую 6-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением. Кроме того, двигатели, которыми оснащается эта модель, будут модернизированы. Они станут мощней и экономичней. Жителям Европы обновленный Mondeo по-прежнему будет предлагаться и с дизельным двигателем (может быть, это будет новый 2,0 л дизель EcoBlue). В общем, американцы в Европе пока от дизельных моторов не отказываются.

Mondeo получит также усовершенствованную систему помощи водителю Co-Pilot 360. В нее войдут автоматическое экстренное торможение, контроль «слепых» зон, предупреждение о выезде из полосы движения. Эта система уже используется на обновленном Ford Fusion.

Читайте также: Закон о "евробляхах": активисты выдвинули новые требования

Что же касается нового поколения Ford Mondeo, то, вопреки сообщениям некоторых СМИ, его всё-таки разработают. Причем за основу возьмут ту же платформу, которая использовалась для нового Ford Focus.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Ford Mondeo, универсал

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:33 » Автор: Ирина Шевченко
     461
     0

Похожие новости по теме

Ford улучшил систему безопасности Mondeo Ford улучшил систему безопасности Mondeo

Американский автопроизводитель Ford вывел на рынок обновлённую версию модели Mondeo.

Ford начал испытания обновленного седана Mondeo Ford начал испытания обновленного седана Mondeo

После рестайлинга седан получит восьмиступенчатый «автомат», который заменит прежнюю шестидиапазонную коробку передач.

Рассекречен дизайн обновленного Ford Mondeo Рассекречен дизайн обновленного Ford Mondeo

На рынке Поднебесной начинаются продажи модернизированного Ford Mondeo.

Ford представил спортивную модификацию Mondeo Ford представил спортивную модификацию Mondeo

Новинка будет доступна в кузове седан и универсал.

Ford удивил самым роскошным Mondeo Ford удивил самым роскошным Mondeo

Рассекречена серийная версия седана и универсала Mondeo из спецлинейки Vignale.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх