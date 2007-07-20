» » Украинские водители стали реже заправляться
Раздел: Авто  
0

Украинские водители стали реже заправляться

Украинские водители стали реже заправлятьсяАвтомобилисты Украины стали реже приезжать на заправки за бензином.

Реализация бензина для автомобилей в Украине через сеть АЗС в июне 2018 года в натуральном выражении сократилась по сравнению с июнем 2017 года на 12,6% - до 111,1 тысячи тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

По информации Госстата, на украинских АЗС было реализовано 93,9 тысячи тонн дизельного топлива, что на 4% больше в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Продажи пропана и бутана увеличились за отчетный период на 12,3% - до 72,9 тысячи тонн.

Читайте также: Рассекречен дизайн нового седана Mercedes

Помимо этого было отмечено, что в июне 2018 года продажи бензина для автомобилей через сеть АЗС в денежном выражении составили более 4,26 миллиарда гривен, дизельного топлива – 3 миллиарда гривен, пропана и бутана – 1,7 миллиарда гривен.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: бензин, Украина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:50 » Автор: Ирина Шевченко
     449
     0

Похожие новости по теме

В Украине подорожал газ для автомобилей В Украине подорожал газ для автомобилей

Средняя цена на автогаз в Украине закрепилась на уровне 14 гривен за литр.

BMW сообщила о рекордных продажах BMW сообщила о рекордных продажах

Продажи бренда BMW в июне впервые превысили отметку в 200 тысяч автомобилей.

Названы самые продаваемые в Украине автомобили Названы самые продаваемые в Украине автомобили

Новые автомобили стали покупать реже.

В Англии дизтопливо стало дешевле бензина В Англии дизтопливо стало дешевле бензина

В этой стране половина автомобилей ездит на солярке.

Производство легковых автомобилей в Украине увеличилось Производство легковых автомобилей в Украине увеличилось

А грузовых – снизилось за полгода на 23,6%.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх