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Раздел: Авто  
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В Сети показали фото "заряженного" суперкара Lamborghini Huracan

В Сети показали фото "заряженного" суперкара Lamborghini HuracanГоночный Lamborghini Huracan получил особую версию.

В честь 10-летнего юбилея монокубка Lamborghini Super Trofeo спортивное подразделение марки — Squadra Corse — представило лимитированную версию гоночного купе Huracan Super Trofeo Evo.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на infocar.

Машина получила особую окраску кузова, дополнительное оснащение и стала немного мощнее. Дебют спецверсии состоялся во время парада перед марафоном «24 часа Спа».

По замыслу производителя, дизайн Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition должен подчеркнуть гоночные достижения марки. В качестве основного цвета используется матово-серый, аэродинамические элементы выделены зеленым глянцем. Через переднюю часть машины, крышу и задний воздухозаборник проходит трехцветная полоса, символизирующая итальянский флаг.

В оснащение особого «Уракана» входит табличка с указанием номера суперкара в серии, сертификат, подписанный главой Lamborghini Стефано Доменикали, техническим директором Маурицио Реджани и главой Lamborghini Motorsport Джорджио Санна, а также специальный гоночный костюм OMP.

Лимитированный Huracan Super Trofeo Evo оснащен 5,2-литровым двигателем V10, отдача которого увеличена с 620 до 630 лошадиных сил. Тяга на задние колеса подается через шестиступенчатую секвентальную коробку X-Trac, а в список оборудования входит антиблокировочная система тормозов Bosch Motorsport, антипробуксовочная система Motec и шины Pirelli P Zero DHD2.

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Lamborghini Huracan Super Trofeo Evo представили в сентябре прошлого года. Основное отличие от предыдущей машины — наличие верхнего воздухозаборника и плавника, а также потолочный люк, который впервые появился на Huracan категории GT3.

В Сети показали фото "заряженного" суперкара Lamborghini Huracan
В Сети показали фото "заряженного" суперкара Lamborghini Huracan
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 Теги: Lamborghini Huracan, суперкар

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Сегодня, 14:27 » Автор: Ирина Шевченко
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