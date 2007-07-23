» » Lamborghini выпустит новый мощный суперкар
Раздел: Авто  
0

Lamborghini выпустит новый мощный суперкар

Lamborghini выпустит новый мощный суперкарНовинку могут показать уже на следующей неделе.

Компания Lamborghini вовсю развернула кампанию по анонсированию экстремальной версии Aventador SVJ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Итальянский суперкар, по заявлению производителя имеет лучшее соотношение мощности к массе, лучшую управляемость и маневренность и лучшую активную аэродинамику.

В трех уже опубликованных роликах компания показывает возможно рекордный круг модели на Нюрбургринге, что является мерилом успеха. В данный момент рекорд принадлежит Porsche 911 GT2 RS, который проехал Нордшляйфе за 6:47,3. По предварительным данным, «Ламбо» привез немцу две с лишним секунды.

Читайте также: Украинские водители стали реже заправляться

Мощность анонсированного хардкорного суперкара должна составлять 770 л. с., но итальянцы пока ничего не подтвердили. Напомним, что Aventador SV имеет 750 л. с. и первые 100 км/ч набирает всего за 2,8 с.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Lamborghini, суперкар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:02 » Автор: Ирина Шевченко
     295
     0

Похожие новости по теме

Фотошпионы показали тесты Lamborghini Aventador Фотошпионы показали тесты Lamborghini Aventador

Тест-пилоты Lamborghini наматывают круги на «Зеленом Аде», выжимая максимум из будущей флагманской модификации Aventador – SVJ.

Фото обновленного Lamborghini Aventador Фото обновленного Lamborghini Aventador "слили" в Сеть

Lamborghini вывела на тесты обновленный Aventador.

Lamborghini вывела на тесты обновленный Aventador Lamborghini вывела на тесты обновленный Aventador

Суперкар оснастят активным задним спойлером.

Тюнинг-ателье Mansory прокачало суперкар Lamborghini Aventador Тюнинг-ателье Mansory прокачало суперкар Lamborghini Aventador

Именитые немцы «прокачали» родстер до космической цены и улетной скорости.

Lamborghini выпустит новый суперкар HyperVeloce Lamborghini выпустит новый суперкар HyperVeloce

Компания представит в Пеббл-Бич 800-сильный HyperVeloce.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх