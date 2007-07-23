Раздел: Авто
Lamborghini выпустит новый мощный суперкар
Новинку могут показать уже на следующей неделе.
Компания Lamborghini вовсю развернула кампанию по анонсированию экстремальной версии Aventador SVJ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Итальянский суперкар, по заявлению производителя имеет лучшее соотношение мощности к массе, лучшую управляемость и маневренность и лучшую активную аэродинамику.
В трех уже опубликованных роликах компания показывает возможно рекордный круг модели на Нюрбургринге, что является мерилом успеха. В данный момент рекорд принадлежит Porsche 911 GT2 RS, который проехал Нордшляйфе за 6:47,3. По предварительным данным, «Ламбо» привез немцу две с лишним секунды.
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Мощность анонсированного хардкорного суперкара должна составлять 770 л. с., но итальянцы пока ничего не подтвердили. Напомним, что Aventador SV имеет 750 л. с. и первые 100 км/ч набирает всего за 2,8 с.
Компания Lamborghini вовсю развернула кампанию по анонсированию экстремальной версии Aventador SVJ.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.
Итальянский суперкар, по заявлению производителя имеет лучшее соотношение мощности к массе, лучшую управляемость и маневренность и лучшую активную аэродинамику.
В трех уже опубликованных роликах компания показывает возможно рекордный круг модели на Нюрбургринге, что является мерилом успеха. В данный момент рекорд принадлежит Porsche 911 GT2 RS, который проехал Нордшляйфе за 6:47,3. По предварительным данным, «Ламбо» привез немцу две с лишним секунды.
Читайте также: Украинские водители стали реже заправляться
Мощность анонсированного хардкорного суперкара должна составлять 770 л. с., но итальянцы пока ничего не подтвердили. Напомним, что Aventador SV имеет 750 л. с. и первые 100 км/ч набирает всего за 2,8 с.
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