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Китайцы выпустили новый мощный кроссовер

Китайцы выпустили новый мощный кроссоверКроссовер MG HS обзавелся боле мощной версией Trophy.

Новая версия кроссовера Trophy под капотом имеет двухлитровый турбодвигателем с отдачей 231 л.с. и 360 Нм крутящего момента.

Вместе с ним работают 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением и система полного привода.

Базовый вариант автомобиля предполагает наличие 220-сильного мотора (350 Нм) и 6-скоростной роботизированной КП.

Модель построена на основе Roewe RX5, который в стандартной комплектации продается за 100 тыс. юаней, а в максимальной – 188 800 юаней. Стоимость MG HS Trophy в более богатом оснащении оценивается в сумму от 200 тыс. юаней. Автомобиль ожидают не только на китайском рынке, но и на британском.

Платформа, на которой разработаны MG HS Trophy и Roewe RX5, имеет передние стойки McPherson и многорычажную подвеску сзади.Сам производитель называет свое детище «гормональным кроссовером», якобы он стимулирует выработку эндорфинов и адреналина.

Внешнее исполнение выполнено в стиле концепт-кара X-Motion. Интерьер отделан кожей фирмы Bader. Крыша у автомобиля панорамная, а подсветка имеет цветовую гамму из 64-х оттенков. Имеется 12,3-дюймовая приборная панель и мультимедийная система с экраном 10 дюймов, стереосистема Bose.

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Из оснащения кросс получил нового помощника MG Pilot, который следит за слепыми зонами и разметкой, а также помогает при парковке.

Китайцы выпустили новый мощный кроссовер
Китайцы выпустили новый мощный кроссовер
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 Теги: MG HS, Trophy

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Сегодня, 17:45 » Автор: Ирина Шевченко
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