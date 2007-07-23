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Гоночный Lamborghini Huracan получил особую версию

Гоночный Lamborghini Huracan получил особую версиюДебют спецверсии состоялся во время парада перед марафоном «24 часа Спа».

В честь 10-летнего юбилея монокубка Lamborghini Super Trofeo спортивное подразделение марки — Squadra Corse — представило лимитированную версию гоночного купе Huracan Super Trofeo Evo. Машина получила особую окраску кузова, дополнительное оснащение и стала немного мощнее.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

По замыслу производителя, дизайн Huracan Super Trofeo Evo 10th Edition должен подчеркнуть гоночные достижения марки. В качестве основного цвета используется матово-серый, аэродинамические элементы выделены зеленым глянцем. Через переднюю часть машины, крышу и задний воздухозаборник проходит трехцветная полоса, символизирующая итальянский флаг.

В оснащение особого «Уракана» входит табличка с указанием номера суперкара в серии, сертификат, подписанный главой Lamborghini Стефано Доменикали, техническим директором Маурицио Реджани и главой Lamborghini Motorsport Джорджио Санна, а также специальный гоночный костюм OMP.

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Лимитированный Huracan Super Trofeo Evo оснащен 5,2-литровым двигателем V10, отдача которого увеличена с 620 до 630 лошадиных сил. Тяга на задние колеса подается через шестиступенчатую секвентальную коробку X-Trac, а в список оборудования входит антиблокировочная система тормозов Bosch Motorsport, антипробуксовочная система Motec и шины Pirelli P Zero DHD2.
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 Теги: Lamborghini Huracan, версия

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Сегодня, 22:37 » Автор: Едгар Букмирза
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