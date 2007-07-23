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Kia выпустила на рынок обновленный Sportage

Kia выпустила на рынок обновленный SportageВ Великобритании начались продажи обновленного Kia Sportage.

Этот компактный кроссовер получил специальную юбилейную версию «Edition 25», передает Хроника.инфо со ссылкой на Аutonews.

Самое интересное в обновленном Kia Sportage то, что он теперь имеет новую подзаряжаемую гибридную силовую установку. Она состоит из четырехцилиндрового 2,0 л дизельного двигателя, генератора и литий-ионной батареи. Общая мощность такой силовой установки – 182 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Коробка передач – 8-ступенчатый автомат.

В линейку двигателей также входит новый 1,6 л дизель мощностью 114 л.с. или 134 л.с. (Он соответствует стандарту Евро-6. Этот мотор заменил старый дизель CRDi), а также 1,6 л бензиновый агрегат мощностью 130 л.с. или 174 л.с.

Обновленный Kia Sportage имеет новейшие системы помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о возможном лобовом столкновении, обнаружение пешеходов и контроль «слепых» зон.

В честь 25-летнего юбилея Kia Sportage компания Kia разработала специальную версию этого кроссовера. Она называется «Edition 25». Эта спецверсия оснащается базовым 1,6 л бензиновым двигателем. Её характерные особенности – черный цвет кузова, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, кожаный салон, премиальная аудиосистема JBL, 8-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

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В базе обновленный Kia Sportage стоит от 20 305 фунтов стерлингов. Спецверсию англичане могут купить за 25 655 фунтов стерлингов.
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 Теги: Kia, Sportage

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Сегодня, 15:39 » Автор: Алена Шимко
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