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Раздел: Авто  
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Названа дата дебюта электрического кроссовера Audi

Названа дата дебюта электрического кроссовера AudiAudi представит домашние зарядные станции.

Публичный дебют электрического кроссовера Audi e-tron состоится 17 сентября на специальном мероприятии в Сан-Франциско. Ранее запланированную на август презентацию немецкому производителю пришлось перенести из-за ареста исполнительного директора Руперта Штадлера. Одновременно с премьерой компания начнет принимать предварительные заказы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Audi e-tron станет одной из трех электрических моделей, которые производитель намерен представить до 2020 года. В дилерских центрах на территории США кроссовер появится в первой половине следующего года. Вместе с e-tron Audi представит домашние зарядные станции и соответствующую «экосистему».

Особенностью Audi e-tron станут «виртуальные» боковые зеркала. Их предложат в качестве опции на тех рынках, где такое решение получит одобрение властей. Изображение с камер будет транслироваться на OLED-дисплеи, расположенные между дверьми и передней панелью. При этом режимы отображения информации можно будет переключать с помощью интерфейса MMI.

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В движение Audi e-tron будут приводить два электромотора суммарной мощностью 360 лошадиных сил. В спортивном режиме работы управляющей электроники отдача установки может кратковременно повышаться до 408 сил. Благодаря батарее емкостью 95 киловатт-час на одной зарядке e-tron способен проезжать до 400 километров (согласно новому измерительному циклу WLTP).
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 Теги: кроссовер, Audi

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Сегодня, 20:46 » Автор: Едгар Букмирза
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